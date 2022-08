Empresa infringió el reglamento de Tránsito municipal: SSP

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez Gómez, atribuyó a la empresa particular “Claudia Berenice” de la pipa que ayer se incendió en la avenida Escénica de Acapulco, la responsabilidad del hecho, con el argumento de que ésta infringió el reglamento de Tránsito del municipio.

“¿Fue un gol? Digo, Se les fue a las dos corporaciones”, se le cuestionó al funcionario, a lo que este respondió: “podríamos decirlo que a lo mejor fue un gol que se pasó en el momento que no había pasado, no se supervisó que no pasará”, dijo.

En entrevista en Chilpancingo, Méndez dijo que existe un reglamento vial que establece que este tipo de vehículos debe circular de las 0:00 a las 04:00 horas por lo que indudablemente la empresa infringía esos términos.

“Entonces ahí quien está infringiendo sería la empresa, y tomar las medidas contra la empresa que no está cumpliendo con este horario que marca este permiso”, sostuvo.

El funcionario dijo que se tiene que determinar la responsabilidad a la empresa particular por acuerdo de la Mesa Regional de Seguridad, y dejarse a un lado el “jaloneo” entre las autoridades estatales y municipales.

Mencionó que ya se están realizando las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como del inicio de una revisión a las cámaras de videovigilancia para determinar porque el vehículo pesado transitaba a horas no permitidas y si en su caso había personal o no de la policía vial en el lugar.

Local Tres días sin agua en la Escénica por explosión de pipa

Méndez Gómez dijo que el destino de la pipa de combustible lo determinará la propia FGE, en tanto, lo que quedó del vehículo fue depositado en el Cuartel de la Policía Estatal de Acapulco.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía del lunes, en la transitada Avenida Escénica, a la altura del fraccionamiento Pichilingue.

La versión oficial es que el vehículo se quedó sin frenos, se impactó contra dos vehículos, y finalmente explotó al impactar contra un muro de contención. El incidente dejó a cuatro personas heridas y un muerto, siendo este el chofer de la unidad.