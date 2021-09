Empleados de contrato en Salud exigen prestaciones de ley

Trabajadores de contrato de la Secretaría de Salud en el estado se manifestaron para demandar una audiencia con la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, para que desde ahora se comprometa a que estos empleados tengan las prestaciones mínimas de ley como lo es la Seguridad Social y la estabilidad laboral.

Los quejosos quienes pertenecen a programas como, Insabi, Subsidio federal, Insabi Afaste, Ramo 12, Anexo 4, Vectores, Vacunación, Cuotas de recuperación y cubre incidencias, marcharon por calles de Chilpancingo y llegaron hasta sus oficinas centrales donde pidieron ser escuchados y que se les dé un trato digno en el trabajo y sus prestaciones.

Como ejemplo de la situación desfavorable en que se encuentran pudieron el caso de la señora Vianey Romero, quien tiene más de 10 años de servicio en el programa de vacunación y no tiene ninguna prestación social.

“Ella por su trabajo que realiza todos los días recorriendo calles, sufrió una afectación en las rodillas, en este momento se encuentra enferma no puede caminar y aún así tiene que cumplir con su trabajo pues no tiene un seguro social o Issste que le justifique ausentarse temporalmente de sus labores”.

Además relataron que por el daño en sus articulaciones ha tenido que gastar más de 15 mil pesos en el tratamiento ya que no tiene servicio médico al que pueda recurrir, eso a pesar de trabajar en un área de salud y que la afectación se justifica en su trabajo.

Los trabajadores indicaron que al ser un personal que no tiene prestaciones ni sindicato, se convierten en personal vulnerable que tiene que soportar sobrecargas de trabajo, y hostigamiento laboral de parte de sus superiores, quienes constantemente les recuerdan que son trabajadores de contrato y si no les gusta se pueden ir ya que no tiene ninguna prestación laboral.

“Estamos buscando tener una cercamiento con la gobernadora electa para apelar a su sensibilidad y lograr que se reconozca el trabajo que hemos realizado y por ello se formalicen estos puestos de trabajo y así se otorguen al menos algunas prestaciones como el servicio médico y la seguridad social”.