El ISSSPEG denunciará a Acapulco, Chilpancingo y a la CAPAMA por adeudo de cuotas

El director del ISSSPEG en la entidad, Jesús Urióstegui Alarcón, informó que, en los próximos días presentarán denuncias contra 17 entes públicos por los adeudos que tienen con este instituto y por retenerle a los empleados sus cuotas de forma irregular.

Entrevistado en Chilpancingo, el responsable del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), señaló que la deuda general asciende a 769 millones de pesos, lo que pone en riesgo al organismo porque no puede realizar ningún trámite o servicio a los jubilados y pensionados. Local Autoridades han sido omisas por quema de basura ilegal, denuncian líderes de colonias

Urióstegui Alarcón, detalló que los ayuntamientos de Acapulco, el DIF y la CAPAMA de este municipio, así como la ciudad de Chilpancingo, concentran el 90 por ciento del total de esta deuda y no la han cubierto a pesar que han retenido a los trabajadores sus cuotas, por lo que se trata de un desvío de recursos.

“Parece que no hay voluntad de cumplir con esta obligación, no solo en el tema de adeudos históricos, sino de estas propias administraciones. Hace unos meses hubo marchas y (los titulares) de los entes se comprometieron a pagar sus adeudos y no lo ha hecho”, afirmó.

Detalló que Acapulco debe 309 millones de pesos al ISSSPEG, de los cuales 63 corresponden al actual gobierno de Adela Román, CAPAMA debe 242, de estos 57 son del periodo en marcha y el DIF resta 11 millones, 2.5 le corresponde pagar a la actual titular, pero no lo ha hecho, mientras que, Chilpancingo debe 153 millones y 55 son responsabilidad del actual alcalde.

“Lo que nos queda es presentar denuncias y así lo haremos en los próximos días. Primero ante las instancias internas de cada ente, después ante la Auditoria Superior del Estado (ASE), ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), y hasta en la Fiscalía General del Estado (FGE)”, advirtió.

Cabe mencionar que, jubilados y pensionados del ISSSPEG anunciaron movilizaciones para la próxima semana en Acapulco y Chilpancingo debido a que por la falta de recursos en el instituto no les han pagado sus días de aguinaldos y sus cotas no llegan completas, toda vez que les adeudan en total 769 millones de pesos.