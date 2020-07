El fertilizante se está entregando sin chantajes ni fines electorales: Pablo Amílcar

El delegado del gobierno de México en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, aseguró que, el fertilizante se está entregando de forma gratuita a los verdaderos productores y no con fines electorales o chantajes políticos como se hacía en administraciones pasadas.

El funcionario federal, explicó también que, ya atienden a los campesinos que han organizado bloqueos para protestar porque no han recibido el insumo, sobre todo en Costa Chica y la Montaña, para revisar porque no están dentro del padrón de beneficiarios.

Sandoval Ballesteros, informó que, a la fecha se ha entregado el fertilizante a más de 272 mil beneficiarios, y aseguró que, no se ha favorecido a asociaciones ni a líderes, si no de forma directa a los campesinos.

"Creo que en estos casos como en la Costa Chica podemos corregir rápidamente, lo que hay que corregir, pero también digo dos cosas más, es que no podemos meter gente que no solicitó, si no hicieron su solicitud como cualquier programa social pues no se puede y la otra es que si tienen más de 5 hectáreas no son pequeños productores y por lo tanto no pueden tener este programa, estos son los únicos dos casos", expresó.

Señaló que, el programa va por buen camino y el objetivo es aumentar el padrón, en Guerrero ya se encuentran disponibles y dispersas más de 126 mil 500 toneladas de insumo y faltan por llegar alrededor de 252 mil toneladas.

"Antes tenías que pertenecer a una organización o afiliación política y eso ya no se está dando, no hay una presión electorera o una presión política en el programa del fertilizante, eso es lo que más preocupaba, vamos minimizando eso, yo espero que este año se estén entregando buenas cuentas", concluyó.