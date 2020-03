Dispuesto HAF a practicarse prueba de COVID-19

Al señalar que está dispuesto a practicarse un estudio por coronavirus, luego de que después de la Convención Bancaria varios participantes de este evento han dado positivo a la prueba de COVID-19, el gobernador Héctor Astudillo Flores, aclaró que no se tienen nuevos casos sospechosos en la entidad.

Durante un encuentro con medios de comunicación en Chilpancingo, al aire libre, y donde fue acompañado por el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos y de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, el mandatario dijo que se están buscando mecanismos para adquirir pistolas detectoras de temperatura para distribuirlas en los lugares donde se tenga la presencia de turistas. Local Informan autoridades a turisteros medidas preventivas por Covid-19

¿En su caso personal se va a requerir un diagnóstica por haber asistido a la Convención Bancaria?

-No tengo ningún inconveniente en hacer, no tengo ninguno, no tengo un síntoma, si tuviera un síntoma, lo voy a hacer.

El mandatario aclaró que en la entidad no se tienen nuevos casos sospechosos por el llamado virus de Wuhan de China e indicó que los resultados dados a conocer por la secretaria de salud federal, les llegaron retrasados y dijo que están dando seguimiento puntual a los dos casos confirmados, uno en Acapulco y otro en Chilpancingo.

Señaló que en caso de que se presente alguna defunción por Coronavirus en la entidad, los protocolos para definir qué pasara con el cuerpo lo determinará la federación.