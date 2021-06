Dirigencia de MC aún sin noticias de candidata desaparecida en Guerrero

A 24 horas de la desaparición de la candidata a la alcaldía de Cutzamala del Pinzón por Movimiento Ciudadano, Marilú Martínez Núñez y su familia, la dirigencia estatal del partido dijo que aun no ha tenido noticias de su paradero sólo rumores, pero nada en concreto.

A su vez, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores dio a conocer a un medio nacional, que la candidata Marilú Martínez no fue secuestrada. Estado Candidata de MC en Cutzamala de Pinzón sigue desaparecida

Sin embargo, Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, respondió al gobernador del estado, que “sí esto es así que bueno y le daría mucho gusto”, pero señaló que la información no es oficial.

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos, informó que opera la búsqueda y localización de la candidata de Movimiento Ciudadano en el municipio de Cutzmala en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

El dirigente estatal del partido, Adrián Wences comentó que Marilú Martínez , candidata a la alcaldía por Cutzamala del Pinzón está en la boleta y no ha renunciado.

“Sí por alguna razón el día domingo no estuviera presente, ella sigue siendo la candidata de Movimiento Ciudadano en Cutzamala y si el domingo ella no ha renunciado de manera voluntaria a la candidatura , ella sigue en la boleta y si gana se le declarará triunfadora y se le tendrá que dar su constancia de mayoría, este presento o no este”, precisó el dirigente estatal.

El gobernador del estado, Héctor Astudillo también comentó a través de cuenta oficial de Twitter que hasta el momento y a pesar de que se han atendido y recibido 130 denuncias de diferentes candidatos y candidatas, Guerrero se mantiene sin incidentes graves o que implique la privación de la via de ningún candidato.

“Nos mantenemos atentos a la situación de Cutzmala”, refirió.