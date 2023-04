Despiden cuerpo del dirigente de Antorcha Campesina

En medio de llanto, música de mariachis y exigencias de esclarecer el supuesto accidente en el que perdieron la vida, el dirigente municipal de Antorcha Campesina, Conrado Hernández Domínguez, su esposa y su hijo, y es que del percance quedan muchas dudas que hacen suponer que pudo tratarse de un homicidio.

El dirigente estatal de Antorcha José Juan Bautista, indicó que ya se han usado los caminos oficiales para buscar una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a fin de que ella gire instrucciones para que el supuesto accidente se investigue a fondo, y que las instancias procuradoras de justicia expliquen como fue que ocurrió el hecho.

Agregó que en torno a este hecho se tiene muchas inconsistencias, pero no es la organización quien las tiene que señalar, sino las instancias oficiales, “Nosotros no irresponsablemente empezaremos a culpar, pero si exigimos al gobierno del estado y a todas las autoridades encargadas de la procuración de justicia que deben quedar claras las cosas”.

Además exigió que no se debe manchar el honor, la dignidad y el trabajo de sus compañeros que lo único que hicieron fue trabajar todos los días para tratar de tener una sociedad más justa.

“Si no supiéramos como en México se derrama sangre, Si no supiéramos como el estado de Guerrero es un gigantesco cementerio en el que a las autoridades no les interesan estas cosas violentas, pudiéramos decir que las muertes de nuestros compañeros han sido producto de una fiera salvaje pero no es así y las autoridades nos tiene que decir que pasó y se tiene que limpiar el nombre de nuestros compañeros”

Rarezas en el caso

Este reportero pudo observar un par de imágenes que tomaron peritos de la Fiscalía General de Justicia, en ellas se aprecia el cuerpo de Conrado, con evidentes huellas de haber sido golpeado y se presume que ello fue antes del accidente pues sus dos ojos están morados y muy hinchados, también se le nota un golpe en la nariz otros en la frente y pómulos.

A su hijo también se le aprecian golpes en el cuello, ambos cuerpos se encuentran en la parte trasera del automóvil, mientras que el asiento del conductor está vacío, en la orilla de la imagen sobre sale un pie con tenis que se presume es de la esposa del líder antorchista, que también quedó en el asiento trasero del vehículo, algo que es casi imposible de imaginar a menos de que ya sin vida los hubieran metido juntos y luego lanzaran el carro al sitio donde se localizó y supuestamente se accidento.

Otra fotografía del automóvil tipo corsa de color negro se muestra que está empolvado como si se hubiera transitado en caminos de terracería y se establece también que el vehículo no dio vueltas ni tumbos violentos pues su cofre no tiene golpes.

Personal de la Fiscalía de manera extraoficial reveló que el resultado de la autopsia establece que la muerte se generó por golpes contusos, pero no se establece si los golpes corresponden a un accidente con las características del que sufrió Conrado.