Denuncian violaciones laborales en Rectoría de la UAGro

Trabajadores de la Preparatoria No. 9 Ernesto “Che” Guevara en Chilpancingo advirtieron que no iniciarán el próximo ciclo escolar, si la Rectoría de la UAGro no atiende una denuncia por irregularidades en el ingreso de personal a la plantilla laboral.

Martina Aurelia Ávila Vázquez, delegada sindical en esa unidad académica, señaló que en los últimos años unos 10 trabajadores han subido de categoría de forma irregular, sin que lo atienda la rectoría ni el sindicato.

En marzo de 2021, después de una revisión a la nómina, se detectó que un trabajador de nombre Moisés López, había sido dado de alta con tiempo completo.

Este mismo, meses antes tenía una categoría como auxiliar académico. Después de ser recategorizado recibe una compensación de mil pesos como si fuera directivo.

En todos los casos, estos ya se han impugnado antes las instancias correspondientes y sólo se ha maniobrado para que algunos de estos señalados, sean cambiados de centro de trabajo.

Otro de los casos es el de Estela Yadira García, quien es tiene tiempo completo en la Preparatoria, y a la vez, es Consejera Universitaria y también trabaja en la Dirección de Cultura de la UAGro.

Ávila Vázquez señaló que una de sus compañeras, quien solicitó su tiempo completo por la vía contractual, le fue negado.

Ante esta situación, mencionaron que si no son atendidas sus demandas, se movilizarán a tal grado de no iniciar el próximo semestre.