Denuncian pérdida de artesanías por parte de paquetería

Una mujer artesana del municipio de Leonardo Bravo denunció que el servicio de Paquetería "DHL" perdió un paquete de mercancía que envió desde esta capital y que tenía como destino llegar a compradores en el estado de Oaxaca, y ahora se niegan a responder bajo el argumento de que el paquete no fue asegurado.

Natividad Alarcón relató que tardó casi dos meses elaborando blusas y faldas deshiladas típicas de la región de Chichihualco para atender un pedido que le hicieron desde el estado de Oaxaca, los trajes fueron elaborados a medida y serían utilizados el pasado 11 de diciembre, por ello el envío se realizó desde el día 4 de diciembre y se adquirió un servicio exprés que garantizaba la llegada del paquete al día siguiente.

Dos días después, cuando ella creía que había cumplido plenamente con la encomienda y los productos deberían estar en manos de las mujeres que los usarían, recibió una llamada de la persona que le había encargado el trabajo y le dio la desagradable noticia de que el paquete nunca llegó y que en la paquetería le informaron que la ropa se perdió en el camino.

Tanto en la ciudad de Oaxaca como en esta capital se iniciaron reclamos por la situación generada y la respuesta que les dieron fue que el vehículo en que viajaba la ropa fue asaltado y se llevaron todos los paquetes.

La empresa inicialmente les dijo que se haría responsable de que sus clientes fueran indemnizados y recibieran un reembolso considerando los productos que se contenían en los paquetes y que fueron declarados al momento de embarcarlos.

Sin embargo, días después les indicaron que lamentablemente el paquete no fue "asegurado" y entonces no les podrán devolver nada, pues al no asegurarlos ellos asumieron el riesgo de que no llegara.

La afectación económica que la pérdida del paquete generó supera los cinco mil pesos en el caso de esta artesana sin contar la ganancia que se tendría al realizar la venta en el estado de Oaxaca.

La mujer anunció que en caso de que DHL continúe negándose a repararle el daño causado, realizará una manifestación en la puerta del negocio instalado en el paseo Alejandro Cervantes Delgado junto a la tienda Waldos y a cada persona que acuda a tratar de enviar un paquete le dirán que no lo hagan porque se pierden los envíos y no se hacen responsables.

Además, indicó que ya busca asesoría legal para iniciar procedimientos ante las instancias correspondientes que puede ser la Profeco o incluso ante el Ministerio Público porque consideró que la empresa le está robando.