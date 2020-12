Denuncia Félix Salgado trato discriminatorio por parte de Mario Delgado

Tras denunciar que fue objeto de trato discriminatorio por parte del dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, aún así, ratificó su decisión de no irse de Morena.

A unas horas de asistir a la Comisión Nacional de Elecciones en la Ciudad de México para recibir su constancia sabiendo que había ganado la única encuesta que establece la convocatoria, decidió hacer público el trató que aseguró, se le pretende dar. Estado Aún no hay candidato de Morena para gobernador: Mario Delgado

Esto después que, se les notificó que se iba a reponer el procedimiento para sacar al candidato a la gubernatura del estado, cuando tenía la información que había ganado el sondeo de opinión.

"La encuesta la gane de calle con 80 puntos sobre 40, del quinto lugar que pretenden hacer ganador", dijo un tanto molesto el oriundo de la Región de la Tierra Caliente.

Salgado Macedonio recordó que en Morena no mentir es uno de sus más grandes postulados, tampoco Mario Delgado puede tener un trato selectivo o discriminatorio para un estado, cuando la convocatoria es igual para las 15 entidades en donde habrán elecciones.

"Soy el de mas grandes negativos que laceran la castidad de la hipocresía, pero soy el que el pueblo quiere, y como dice mi presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que el pueblo diga, el pueblo manda" dijo.

"Vengan las encuestas, yo me voy a recorrer el estado, no me voy de Morena, vamos a ganar y hay toro para rato, aquí no hay imposición ni dedazo", puntualizó.