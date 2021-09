Denuncia directora de personal de la SEG a líderes sindicales 

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó que la directora general de Administración de Personal, Nybia Solís Peralta informó que presentó una denuncia en contra de dos líderes sindicales por difamación luego de constantes declaraciones en su contra.

Mediante un comunicado difundido en la cuenta oficial de la SEG en Facebook, la propia funcionaria señala que "quién acusa está obligado a probar" y advierte que no permitirá que se le descalifique y acuse de supuestas irregularidades cuando no hay pruebas de ello.

"Me refiero a las reiteradas acusaciones hechas en mi contra por los maestros María Reyna Bello y Víctor Bartolo de la Cruz. Difamaciones sobre mi desempeño y manejo de mis funciones sin fundamentar ninguna de las acusaciones", señaló Solís Peralta.

"He presentado una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado derivado de los reiterados señalamientos de los referidos docentes".

Durante las últimas semanas, un grupo de maestros mantiene sitiadas las oficinas de la Dirección de Personal de la SEG en Chilpancingo para exigir cambios de adscripciones, pago de horas, liberación de claves de trabajo y otras que, en consideración de la dependencia en algunos casos no son procedentes y en otros no existe un recurso etiquetado como tal para esas demandas y por lo tanto no se pueden autorizar.

"Los procesos administrativos fuera de la ley nos llevan a ser observados por las instituciones fiscalizadoras estatales y federal", advirtió.

Invitó a los líderes sindicales a presentar las supuestas pruebas de sus dichos sobre su desempeño en la dependencia. Y reiteró: "Quien acusa, está obligado a probar".