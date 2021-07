Demandarán servidores públicos a alcalde de Chilpancingo por adeudos

El alcalde de Chilpancingo Antonio Gaspar Beltrán heredará adeudos institucionales a su sucesor por más de 100 millones de pesos que no ha pagado en tres años al Instituto de Seguridad de los Servidores públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), además de varios millones más de cuotas sindicales que a pesar de haberlas retenido a los trabajadores no las ha reportado al Suspeg, por lo que trabajadores y dirigencia sindical le requerirán los pagos por la vía jurídica.

De acuerdo con el dirigente del Suspeg David Martínez Mastache el alcalde de Chilpancingo es el que presenta mayor morosidad en el pago de sus obligaciones obrero-patronales a pesar de que la deuda mayoritaria sigue siendo la del ayuntamiento de Acapulco y la OPD CAPAMA, “en el puerto la presidenta ha hecho pagos para solventar lo que corresponde a su periodo de gobierno, sin embargo en el caso de Chilpancingo Toño Gaspar no ha pagado nada”. Estado Retoman movilizaciones trabajadores de la Capach

Resaltó que sólo de su gobierno se ha generado una deuda de más de 100 millones de pesos al Issspeg, que se suman a otro tanto que venían arrastrando las administraciones anteriores, pero lo más lamentable es que el alcalde nunca se quiso sentar en una mesa de trabajo con la dirigencia del Suspeg, alegando que siempre tenía agenda ocupada, por ello anunció que con un grupo de abogados se analiza la ruta jurídica que se emprenderá para reclamar al alcalde los pagos que tiene pendientes.

Mencionó que recientemente el alcalde ya ha aceptado tener una mesa de trabajo con la dirigencia del Suspeg y al parecer ya comprendió que tiene una obligación de paga las contribuciones obrero-patronal y tiene que cubrir cabalmente las prestaciones a las que tienen derecho sus empleados.

“Las cuotas sindicales no las estoy poniendo en la mesa porque no nos han pagado un solo peso de cuotas sindicales en lo que va de la administración, eso es grave que una autoridad no cumpla con sus obligaciones”.