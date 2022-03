Cuestiona Zeferino trabajo en Sectur Guerrero

El ex gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, cuestionó el trabajo que se realiza en materia turística en la entidad y Acapulco, donde los titulares de ambas dependencias solo abultan la burocracia y el sector se encuentra abandonado al carecer de estrategias de promoción.

A través de un mensaje difundido en la red social Facebook, el ex mandatario dijo que “no necesitamos un secretario” porque no hay planes ni estrategias que atraigan corrientes turísticas.

“Hoy tenemos un secretario (Santos Ramírez Cuevas) que me parece que no está a la altura de lo que se requiere. No necesitamos un secretario puesto que no hay ninguna promoción, no hay ningún plan para vender Guerrero, no hay ninguna actividad específica”, dijo.

Torreblanca Galindo, señaló que en la Secretaria de turismo que preside Santos Ramírez, el “trabajo se resume a unas malas oficinas de relaciones públicas, dedicadas a dar a conocer cifras alegres en materia de ocupación hotelera y de derrama económica”.

El ex gobernador aseguró que en el rubro de turismo “no han hecho absolutamente nada, ni hay una visión de qué es lo que tendríamos que hacer con el turismo en el corto plazo, ya ni siquiera en el mediano”.

Aseguró que en Sectur Guerrero, no hay estrategias para vender los destinos turísticos y comentó que "no podemos esperar que el turismo caiga como maná del cielo".

Dijo que el turismo es importante como para tener al ex futbolista Manuel Negrete Arias en promoción, por lo que en esta área “se requiere gente profesional, capaz y dedicada a esta actividad tan noble”.

El también ex alcalde de Acapulco, fue más allá de la entidad y también aseguró que para el actual gobierno de la república que encabeza Andrés Manuel López Obrador “la actividad turística la considera como una actividad no prioritaria”.

Recordó que en el Acapulco de los años 70 y 80, el mayor porcentaje de visitantes hasta un 90 por ciento era extranjero, pero en la actualidad es al revés, donde solo se espera que venga un puente para que lleguen los turistas del centro de la república.

En el caso de Acapulco, dijo que sale sobrando esta dependencia que ocupa David Abarca, porque repite lo que hace su par en el Estado y se dedican a hablar de miles de millones cada vez que viene un puente para que la ciudad sea visitada por turistas de la zona metropolitana y la Ciudad de México.

Exhortó a los líderes hoteleros a reagruparse para demandar una ciudad más limpia y no permitir que los líderes empresariales que han medrado de los organismos sigan siendo los que alcen la voz.

Cuestionó que se permitan tantos bloqueos en las carreteras y se afecte al turismo que llega por la Autopista del Sol, el ambulantaje en Acapulco, transporte anárquico, que no se atienda la casa, que ni siquiera se tenga sincronización de los semáforos, para que los turistas que llegan y sean bien atendidos puedan ser los principales promotores de la ciudad como destino vacacional.