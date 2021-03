Cuestiona Luis Walton nueva encuesta de Morena

El precandidato externo de Morena a la gubernatura del estado, Luis Walton Aburto cuestionó la “encuesta” para reponer el proceso de selección de candidato de este instituto político que competirá en las elecciones del seis de junio próximo y que ordenó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).

A través de una carta difundida en sus redes sociales, el ex senador de la república señaló que el "proceso interno guarda una gran cantidad de dudas e incertidumbre" e indica "Quiero dejar constancia, de que al menos en mi caso, no he sido notificado de manera personal de cuántas y cuántos compañeras y compañeros serán incluidos en la medición, de qué se requiere para participar, de cómo será la nueva encuesta y de cuáles serán los aspectos que se van a valorar".

Menciona que “Por ejemplo, a estas alturas, los presuntos aspirantes no sabemos si lo somos. En los medios de comunicación hay versiones de que somos cinco, de que somos cuatro, de que somos tres, pero también de que sólo somos dos”.

También cita en su texto que “no hay claridad ni certeza de quiénes son los participantes, de la metodología, ni de la transparencia de los resultados, incluida la valoración completa de los positivos y los negativos de cada aspirante, como lo he venido solicitando desde la encuesta anterior”.

El ex dirigente del partido Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, asegura que en este proceso “tampoco existe garantía de que el aspirante impugnado (Félix Salgado Macedonio) vaya a renunciar a la candidatura de Morena, lo cual debiera ser el elemento de certeza más importante para todas y todos los que participamos”. Sobre la nueva encuesta que anunció Morena para definir la candidatura al gobierno de Guerrero, quiero hacer los siguientes comentarios: pic.twitter.com/PanpzZKeOu — Luis Walton Aburto (@LuisWalton) March 10, 2021

En una parte de su texto, menciona que “En nombre de las compañeras y compañeros que me respaldan, y en el mío propio, deseamos con profunda convicción democrática, que este ejercicio no sea un engaño, solamente para legitimar una decisión ya tomada”, remarcó.

Señala que es “enfático en mi escepticismo, al observar las reticencias que cualquiera puede ver en este proceso”, por lo que apeló a la honorabilidad del movimiento y advierte que el siguiente reto es la unidad y reconciliación. “Estamos a tiempo”, apunta.

Luis Walton, asegura que “como aspirante debidamente registrado ante Morena, considero que es sano que el partido de la Cuarta Transformación genere confianza entre las mujeres y hombres que buscamos participar y creemos en este gran proyecto”.