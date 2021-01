Convoca Félix a terminar con el fuego amigo en Morena

Durante una gira en busca del respaldo de los morenistas de la región de la Costa Grande, el precandidato de Morena a la gubernatura Félix Salgado Macedonio, pidió a los ex aspirantes para el "fuego amigo",

Al mismo tiempo, aseguró que no existe ninguna posibilidad de que le quiten la candidatura.

Ante cientos de militantes de Morena quienes, se comprometieron a respaldar el proyecto, el senador con licencia, pidió a los ex aspirantes sumarse al proyecto político que él encabezará para que la Cuarta Transformación, llegué este año a Guerrero. Estado Ignoran dirigentes del PES Guerrero postulación de Jorge Campos como candidato

En la gira en Zihuatanejo, Petatlán y Atoyac de Álvarez, el precandidato, tomó protesta, a los Comités de Defensa del proyecto de la Cuarta Transformación.

En entrevista, indicó que recorrerá toda la entidad para cumplir con la encomienda de su partido y explicó que, llegado el momento, se registrará como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Aseguró que ya se está trabajando para que después de llegar al registro, se tenga una estrategia de campaña por todo el estafo.

“No, no hay ninguna posibilidad; yo llamo a todos mis compañeras y compañeros y a los del fuego amigo a que veamos con altura de miras el proyecto que viene. El proyecto no es de Félix, es un proyecto de la Cuarta Transformación, no es mío, no soy yo, es la aspiración del pueblo de Guerrero que está manifiesta y clara cuando se les preguntó quién querían que fuera el coordinador estatal de los Comités del Cambio Verdadero, está claro que traigo el respaldo y el apoyo de la población”, respondió Salgado Macedonio.

Al referirse al empresario y ex aspirante a la candidatura, Luis Walton Aburto, señaló, " a Walton lo quiero mucho, le tengo un gran respeto, es un gran empresario, valiente, trabajador, incansable y nos hace falta aquí”, expresó.

Subrayó que todos los aspirantes firmaron un acuerdo, donde se comprometieron a aceptar el resultado de la encuesta, y ahora de debe de cumplir el acuerdo firmado.

Además, precisó que se hicieron por lo menos tres encuestas y en todas resultó triunfador.

Durante el evento en Zihuatanejo, Salgado Macedonio se comprometió a trabajar “permanentemente para lograr que la Cuarta Transformación llegue a Guerrero”.

Reiteró el llamado fraterno a los ex aspirantes a respetar el acuerdo y sumarse al proyecto político que encabezará.