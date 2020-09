Continúa paro laboral de Protección Civil en Chilpancingo

Por segundo día consecutivo persona de protección Civil Municipal se manifestó en el interior de sus instalaciones para demandar el pago del bono del día nacional de protección civil, que aseguran el alcalde entregó de forma selectiva sólo a algunos de los empleados.

Los quejosos establecieron que el bono tradicionalmente se entrega el 19 de septiembre, fecha en que se conmemora el día nacional de Protección Civil, y es el equivalente al que reciben los bomberos en su día, o los servidores públicos municipales también en la fecha que festejan su día. Local Continúan retirando puestos de la vía pública en Acapulco

Protección Civil Municipal se tiene una plantilla laboral de 187 personas, de estas más de 90 no recibieron el bono y todo indica que se les quitó a quienes en este momento no están acudiendo a trabajar debido a que pertenecen a sectores de riesgo y fueron enviados a confinarse para protegerse de posibles contagios de Covid-19.

Sin embargo consideraron que no es justo que les retiren el bono por no estar trabajando en este momento ya que ellos no se niegan a prestar el servicio, pero sus propios jefes les pidieron no ir a trabajar hasta que existan condiciones de seguridad.

“El bono no se entrega por eficiencia o por alguna otra circunstancia, ese es simplemente un reconocimiento por trabajar en esta área, y es lamentable que actúen de forma discriminatoria y no lo entreguen parejo”.

Una comisión de los manifestantes fue atendida por autoridades del gobierno municipal quienes reconocieron el derecho que asiste a los trabajadores, sin embargo les indicaron que no hay condiciones económicas para entregarlo en este momento por ello tendrán que esperar entre una semana y un mes a que se tenga el dinero para hacer el pago.