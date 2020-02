Continúa la suspensión de clases en 7 escuelas de Zirándaro

Continúa la suspensión de clases en 7 escuelas de poblados de Zirándaro de los Chávez, debido a que los padres de familia no llevan a las escuelas a sus hijos por el tema de la inseguridad, dijo el vocero de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Tomás Benítez Cano.

El funcionario de la SEG, afirmó que todo el personal docente está acudiendo a sus centros de trabajo, sin embargo, no han podido reanudar las clases porque no asisten los alumnos, porque sus padres no lo permiten debido a la situación que prevalece en esa zona de la Tierra Caliente.

Afirmó que, tanto el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía del Estado, mantienen operativos de seguridad en las comunidades como San Rafael, El Pino, Los Alacranes y Pandacuareo, en donde hubo incidentes durante la semana.

Benítez Cano refirió que esperan que el próximo lunes se puedan normalizar las clases, haciendo hincapié que el titular de la SEG, Arturo Salgado Urióstegui, instruyó para que se aplicaran los protocolos de prevención para garantizar la seguridad de maestros y alumnos.

Indicó que, los operativos que se han implementado en todos estos poblados, ha permitido ir restableciendo la tranquilidad de la zona, solo esperan que los padres de familia puedan llevar a sus hijos a los salones de clases.