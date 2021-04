Conquista de la voluntad ciudadana se logra sin descalificaciones, bienvenida la fiscalización: HAP

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Apreza Patrón, rechazó los señalamientos del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, de que el candidato a la gubernatura de Guerrero por la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, rebasó los topes de campaña y le pidió que no se espante y que no se ponga nervioso, mejor que cumpla con la ley.

De esta forma dio respuesta, sin mencionarlo, a las declaraciones del depuesto candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien en días pasados aseguró que "el candidato de enfrente come en restaurantes de lujo y viaja en avión, ya rebasó el tope de campaña y el INE no dice nada, para allá no ven, sólo ven para acá", en ese sentido fue puntual al señalar que quien viola la ley no puede ser un buen gobernante.

“Bienvenida la fiscalización, bienvenida la revisión, bienvenida la rendición de cuentas y que no se espanten, que no se pongan nerviosos y que mejor todos cumplan con la ley. Mario Moreno sus gastos de campaña los está aplicando totalmente con austeridad, con prudencia y con respeto a la ley”, enfatizó.

El diputado Apreza Patrón mencionó que el INE, está haciendo su trabajo, supervisando, fiscalizando y contabilizando, “incluso los collares de flores que luego pone la gente, el confeti que le lanzan, las sillas, la gasolina, los espectaculares… porque esto es un asunto de ley”.

Consideró que los actores políticos y sociales tienen la obligación de respetar la normatividad, porque “quien viola la ley no puede ser un buen gobernante y en este sentido en el PRI somos cuidadosos, somos meticulosos en el cumplimiento de lo que instruyó el órgano electoral”.

Resaltó que la conquista de la voluntad ciudadana se logra sin descalificaciones, sin ofensas, sin sembrar odio, ni rencor. “Se logra con propuestas, con historias públicas limpias, con historias públicas de servicio a la gente, como es la historia de Mario Moreno”, dijo.

Por ello agregó que Mario Moreno Arcos es un candidato serio, que no se presta a las descalificaciones, ni a las burlas, que respeta a la ciudadanía y a sus adversarios, por lo que sigue creciendo en las preferencias, "porque tiene mucha claridad que el principal objetivo es el respeto a Guerrero".