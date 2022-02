“Con Ayotzinapa no se juega”, advierten estudiantes normalistas

Estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa repudiaron el desalojo que sufrieron por elementos de la Guardia Nacional y Policia Estatal al intentar tomar la caseta de la Autopista del Sol de Palo Blanco en Chilpancingo y advirtieron a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda que seguirán movilizándose pues con “Ayotzinapa no se juega” y no dejarán que se les pisotee.

“Estamos en contra del mal gobierno y las mentiras que lanzó un gobierno de cuarta en Guerrero; le decimos a la gobernadora Evelyn Salgado que no queremos esas amenazas que lanzó en Petaquillas, Ayotzinapa no se va a dejar pisotear por nadie así no vayamos nosotros, van a venir más estudiantes consientes a seguir levantando la voz”.

Ayer jueves en la comunidad de Petaquillas, perteneciente al municipio de Chilpancingo, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda respaldó y defendió el operativo federal para evitar la toma de casetas en la Autopista del Sol.

Aclaró que con en este operativo no se está evitando ningún tipo de manifestación pero si es para impedir que se vandalice las casetas, que se esté cobrando y se debe de vigilar que se dé el libre tránsito.

Lee también: Suman 14 elementos de la Guardia Nacional lesionados por normalistas

Con el rostro cubierto y usando gorras, los estudiantes normalistas a través de la página de Facebook “Prensa Ayotzi”, aseguraron que ellos iban a realizar una actividad pacífica en la caseta de Palo Blanco en Chilpancingo, sin embargo encontraron la represión por parte de elementos policiacos.

Uno de los estudiante, que hizo uso del micrófono en la conferencia virtual, dijo que si se cubren el rostro es por precaución porque ellos al decirle sus verdades al gobierno y sus familias corren peligro.

Señalaron que quien tiene el control el Guerrero es el narcotráfico y no la gobernadora Evelyn Salgado sólo es una administración de fachada.

“Hoy le decimos que Ayotzinapa no se va cansar de movilizarse y si el gobierno sigue mandándonos militares y policías atacarnos, Ayotzinapa se va defender. Nosotros no estamos con la intención de confrontarnos ni de lastimar a nadie pero no vamos a dejar que se pisotee a los estudiantes”.

Advirtieron que la Normal Rural de Ayotzinapa es un símbolo de resistencia y de lucha y que no se va a permitir que nadie manche.

Asimismo dieron a conocer que en la normal rural de Ayotzinapa se requiere recurso, manteniendo y añadieron que estos actos por ley les pertenece a realizar.

Normalistas dieron una declaración virtual sobre los hechos en la caseta de Palo Blanco. / Foto: Cortesía | Facebook Prensa Ayotzi

“Si no quieres este tipo de actos que nos presente a los culpables y a los compañeros (43 estudiantes desaparecidos) y tendrá una escuela que el gobierno quiere”.

Pidieron a la ciudadania que antes de criticar a los normalistas se den cuenta de como viven ellos al interior de la escuela, en la sierra y en Guerrero.

Señalaron que Ayotzinapa no se calla ni se tiende y exigieron la destitución de los cuerpos policiacos que actuaron en contra de la normal de Ayotzinapa en la caseta de Palo Blanco.

Acusaron que este desalojo ya estaba planeado por el gobierno del estado y federal y la intención era amedrentar a los estudiantes Ayotzinapa , “ pero se toparon con pared, nosotros (Normalistas) ya le hemos perdido miedo a todo y estamos dispuestos a seguir luchando e incluso dar la vida por nuestra escuela porque nos ha dado un techo, educación y gracia a Ayotzinapa somos futuros maestros conscientes”.

Asimismo lanzaron una advertencia a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “ Con Ayotzinapa no se juega”.