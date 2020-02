Comienza aquí en Tlapa la Tercera Jornada de búsqueda de víctimas

TLAPA, GRO.- Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, y familiares de desaparecidos, anunciaron que hoy lunes arrancó en Tlapa la Tercera Jornada de búsqueda de víctimas, quienes buscan que no se repitan los casos como Ayotzinapa y del activista Arnulfo Cerón Soriano.

En conferencia de prensa, donde acudieron familiares del colectivo Luciérnaga en la oscuridad una luz de esperanza, la representante de la CIDH, Beatriz Affonso, aseguró que con esta jornada se busca que el estado avance y no haya más prácticas de repetición como parte de la política de búsqueda de desaparecidos. Local Viaja Adela Román a Abu Dhabi

A su vez, el director del Centro regional de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, refirió que la desaparición de Cerón Soriano y el martirio abrió la brecha para la búsqueda en esta zona de Guerrero, y que con estas jornadas se busca no defraudarlo para visibilizando a las víctimas.

Recordó Barrera Hernández, que los victimarios hasta usan máquinas para enterrar a las víctimas, lo que es una forma de actuar con brutalidad, que hay 20 casos de personas desaparecidas en Tlapa, y se busca identificar el padrón de desaparición de personas para exigir verdad y justicia.

Karla Quintana Osuna, de la Segob cimentó que esta no será la última jornada y que no importa que no haya denuncias en el Ministerio Público para que los familiares de las víctimas se sumen de forma directa o anónima. Al tiempo que llamó a que no se estigmatice a las víctimas.

Quintana Osuna, anunció que se va a sumar a los trabajos la Fiscalía estatal, para revisar expedientes de casos.

Mientras que el representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, Misael Rojas, afirmó que el Estado mexicano asumirá tareas para judicializar los casos hasta llegar a la reparación del daño en lo que proceso.

Los familiares de las víctimas coincidieron en señalar que tienen miedo de ser agredidos físicamente; además del miedo emocional, pero han decidido afrontarlo, denunciar la desaparición y exigir su localización.

Cuestionaron la falta de interés de la autoridad en Guerrero, sobre todo de dependencias locales como la Fiscalía regional, quienes afirmaron que no los atienden cuando acuden a denunciar o no le dan seguimiento a las denuncias existentes.

A esta tercera jornada de búsqueda participarán la Guardia Nacional, la Policía Científica, y el 93 Batallón de Infantería.