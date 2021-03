Colectivo feminista firma acuerdos con tres candidatos

A dos días del arranque de campañas electorales en Guerrero, integrantes del colectivo nacional 50+1, firmaron acuerdos de legalidad, paridad y no violencia en contra de las mujeres con tres de los ocho aspirantes a la gubernatura del estado del estado, donde excluyeron al de Morena, Félix Salgado Macedonio.

En tres eventos realizados en un hotel de Acapulco, el colectivo signó estos acuerdos con los aspirantes Mario Moreno Arcos de la coalición PRI-PRD; Irma Lilia Garzón Bernal del PAN y con la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, en representación de Ruth Zavaleta Salgado. Estado Sin recursos, ayudan a víctimas de violencia en La Montaña

En su primer mensaje ante decenas de mujeres que participaron en la firma del acuerdo con Moreno Arcos, la presidenta nacional del colectivo 50+1, María Elena Orantes López, dijo ser una convencida de que a pesar de que “tengan otros datos”, México ha tenido en el 2021 las cifras más negras del feminicidio y afirmó que se vive en un ambiente de inseguridad.

Recordó que se han “pronunciado en contra de que puedan postular en el ejercicio del poder a personas que sin el poder se atrevieron a violar a las mujeres, y cuestionó que con el poder que puedan obtener en una elección “a lo que se atreverán, por eso estamos en contra de Félix Salgado Macedonio”.

“Cuando nosotros lanzamos esta convocatoria para el acuerdo de paridad democrática, y no violencia, ni en las campañas ni en el ejercicio de poder, es porque no queremos en la toma de decisiones hombres que violen a las mujeres, hombres que lastimen a las mujeres, hombres que no respeten a las mujeres que además representamos el 50 más uno de la población”; mencionó.

Orantes López, quien fue compañera en la cámara baja con el ahora candidato cuando fueron diputados federales en 2015-2018, dijo que es emblemático la firma del acuerdo y abundó que demandan compromisos con hombres y mujeres que las apoyen en el quehacer laboral para que haya gabinetes paritarios, sin hostigamiento y acoso que se da a muchas mujeres.

La representante de 50+1, pidió que en caso de llegar alguno al gobierno, cumplan con los acuerdos que se firmaron y conformen un gobierno de paridad, donde se tenga compromiso con las mujeres y que se pase del discurso a las acciones. “Los que son agresores, los que no cumplen con su paternidad responsable, quienes violentan a las mujeres, no tienen derecho a estar en los puestos de poder, no tienen derecho a tomar decisiones que nos corresponden por igual”; remarcó.

El colectivo, está conformado por mujeres que militan en distintos partidos políticos y organizaciones, empresarias o académicas en las 32 entidades federativas de México.

En un segundo evento, el colectivo se reunió y firmó los mismos acuerdos con la candidata del PAN, Irma Lilia Garzón Bernal y en un tercer evento, con la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, en representación de la candidata Ruth Zavaleta Saltado, mismo que quedó asentado ante la notaria publica número siete Samantha Salgado.

En su mensaje, Mariana Gómez del Campo, confió que el resto de los partidos que participan en el proceso, “excepto el de ya sabes quién”, se sumarán a este acuerdo porque es lo que más le conviene a Guerrero y a sus mujeres.