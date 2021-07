Carece SEG de diagnóstico de escuelas dañadas

A pesar de que se prevé regresar a clases presenciales el próximo ciclo escolar 2021-2022, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) carece de un diagnostico real sobre el número de planteles que por estar cerrados por la pandemia del Covid-19, están en malas condiciones o fueron objeto de robos o vandalismo.

De acuerdo a la información que se logró recabar con padres de familia y los mismos maestros, al entrar en receso por la finalización del año lectivo 2020-2021, el anunció que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del retorno a las aulas para el siguiente ciclo escolar, quedó en duda, al menos en el caso de Guerrero. Estado Complicado el regreso a clases presenciales: CETEG

Esto, porque no se ha dispuesto de un presupuesto extraordinario para cubrir la reparación de las escuelas que no recibieron mantenimiento por estar cerradas, a partir de que se decretó la cuarentena y no hubo condiciones para que los maestros estuvieran frente a grupo debido al incremento de contagios de Covid-19.

El secretario de Educación Guerrero, Heriberto Huicochea Vázquez, hasta el momento, ha reconocido que se está en la fase del diagnóstico, pero aseguró que una parte de los edificios fueron rehabilitados porque se utilizaron como centros de votación en las elecciones del pasado 6 de junio.

Además, otros planteles también fueron reparados al ser dispuestos como refugios temporales en esta temporada de lluvias y huracanes, pero reconoció que hay planteles que requieren de una supervisión y de reparación de sus servicios más elementales, como es el de agua potable, drenaje y de energía eléctrica.

También, admitió que hay reportes de robos y vandalismo en algunos inmuebles, aunque aseguró que son pocos y ya se cuenta con las actas levantadas ante el Ministerio Público.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Sus datos los avalan los mismos docentes, sin embargo, como lo declaró el secretario general de la sección XIV del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Juan Alberto Rodríguez Rendón, no hay un diagnóstico completo del estado que guardan las escuelas y no se ha solicitado un presupuesto extraordinario para su reparación.

Como ejemplo de lo anterior, indicó que la escuela primaria “Francisco Villa” de Ruiz Cortines, no se ha hecho alguna supervisión, pero es una de las que sufrió vandalismo, pues durante el cierre por la pandemia se robaron el cableado y una gran parte está sin el servicio de energía eléctrica.

Como el caso de este plantel escolar, hay otros que, están en el total abandono, con maleza crecida, basura y con daños físicos de diferente dimensiones, que ameritan se les haga una reparación integral.

El líder del magisterio del estado, Rodríguez Rendón, precisó que ahora que se retrocedió el semáforo epidemiológico de color verde al amarillo, por el incremento de contagios de Covid-19, duda que les alcance el tiempo para que las escuelas estén en óptimas condiciones para el regreso a clases presenciales.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

En ese sentido, el presidente de la Agrupación de Padres y Tutores por la Educación, Fernando Díaz Ángeles, coincidió que ve complicado que en el próximo ciclo escolar se pueda regresar a clases presenciales, como lo ha planteado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Esto, porque también asegura que no hay avances en el acondicionamiento de los planteles escolares, pues las autoridades están más ocupadas en los preparativos del cambio de gobierno.

Al menos, hasta el momento, no hay brigadas de trabajadores que estén haciendo las reparación de las escuelas, lo que significa que el problema se va a heredar a la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda.

Díaz Ángeles refirió que si no hay espacio óptimos, además de los servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica, los niños y niñas no van a regresar a las escuelas.

Por lo que se tendrá que seguir con el modelo educativo a distancia, a pesar de que tenían la esperanza de que sus hijos regresaran a las aulas, porque el modelo educativo virtual, no sirve.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Por su parte, la dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Adolfina Bautista Vázquez, aseguró que hay escuelas que están en condiciones deplorables y carecen de todos los servicios.

La mayoría se encuentran en las colonias de la zona suburbana del puerto de Acapulco, según el reporte que ha recibido de sus propios compañeros maestros.

Algunos planteles fueron vandalizados y objeto de robos de equipo y material didáctico, pero también sustrajeron mobiliario y el cableado eléctrico.

La dirigente de la CETEG, Bautista Vázquez, aseguró que pese a lo anterior, hasta el momento no se ha hecho nada y sigue el deterioro de estas escuelas, que además sufren filtraciones y encharcamientos de agua.

"Se han convertido en criadero de mosquitos transmisores del dengue en sus dos variantes clásico y hemorrágico, ZIKA y Chikungunya", aseguró.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Al respecto, el delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca, Mario Rosario Beltrán, indicó que no podía dar el número de escuelas que requieren rehabilitación, porque todavía no recibe el diagnóstico del estado que guardan.

Sin embargo, dijo que de las 900 escuelas que hay dentro de su jurisdicción, son pocas las que tienen reportes de robos y vandalismo "no pasan de cinco".

Reconoció que, hasta donde sabe, no hay todavía un presupuesto extraordinario para aplicarse en la reparación de los planteles escolares, porque esto se maneja en otra instancia.

El funcionario de la Secretaría de Educación Guerrero, Rosario Beltrán, no obstante, aseguró que se están recabando todos los datos para conocer las necesidades de cada escuela, a fin de que cuando se inyecten los recursos se empiece a preparar los salones de clases para un eventual regreso a clases presenciales.