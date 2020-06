Buscará SECTUR la capacitación "Punto Limpio" para más de 4 mil negocios de Guerrero

El subsecretario de Turismo en Guerrero, Noé Peralta Herrera, informó que, más empresas están buscando la capacitación "Punto Limpio" para conocer todos los protocolos previo al regreso a la nueva normalidad por lo que buscan alcanzar los 4 mil negocios certificados.

El funcionario estatal, precisó que, el posible regreso y reapertura de hoteles y restaurantes esta semana en caso de que el semáforo cambie a naranja, se realizará de forma gradual y responsable, y aún 30 por ciento de su capacidad.

"Logramos a través de esta plataforma que más de 3 mil 300 empresas se capacitaran para buscar su certificación, además ya nos hablaron de otros estados para compartir la plataforma y nos admiraron como lo logramos, y por eso vamos a ampliar la capacitación para superar las 4 mil empresas Turísticas", explicó.

Peralta Herrera, consideró que, para los turistas que van a llegar de entidades como la Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla y otras entidades vecinas, será de gran confianza que los hoteles y restaurantes apliquen todos los protocolos preventivos para evitar contagios de Covid-19.

Aclaró que, a pesar que se reabrirán las playas no se permitirán todas las actividades, es decir no habrá grupos grandes de turistas y no se autorizarán lunadas u otros eventos, solo podrán caminar y bañarse respetando la sana distancia sobre la franja de arena.

"Lo de las playas será una apertura para ir a caminar no para el tema de la fiesta de la pachanga, no va a ser para eso, habrá un horario que se está determinando, habrá una sana distancia y no habrá camastros y sombrillas por el momento", concluyó.