Bomberos exigen mejores unidades y equipos

Personal de bomberos del municipio de Chilpancingo se manifestaron en el interior de sus instalaciones para exigir a la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez, que les dote de equipo para poder realizar las funciones vitales de esta institución como son el combate de incendios y apoyo a la población en caso de siniestros.

Los bomberos explicaron que en este momento no cuentan con un camión bomba para la atención de incendios, el único vehículo que está funcionando es una camioneta que se adaptó con una bomba agrícola y con eso generan presión al agua que no es suficiente cuando se trata de sofocar una vivienda en llamas.

Lee también: Colocan pirotecnia para celebrar el Año Nuevo

Indicaron que desde hace más de un año los dos camiones bomba que se tenían en esta corporación se descompusieron por falta de mantenimiento, fueron llevados a un taller donde presumiblemente ya se encuentran reparados y solo falta hacer el pago por el servicio.

Establecieron que en su momento el entonces alcalde, Antonio Gaspar Beltrán, había anunciado que ya se habían realizado los pagos al taller, sin embargo, en esta administración se asegura que no pagó nada y por eso los vehículos no han podido retornar al servicio.

Adicionalmente a los camiones también se necesita equipo personal como cascos, guantes, camisolas, que deben portar los bomberos al trabajar en el combate de incendios.

Bomberos se manifestaron en el interior de sus instalaciones. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Indicaron que todos los días que atienden en promedio 3 llamados de auxilio y en este mes de diciembre los llamados se incrementan sustancialmente debido a la irresponsabilidad de muchas personas que para divertirse queman material pirotécnico y al no tener cuidado o previsiones se llegan a presentar incendios.

El personal de Bomberos reveló que, previo a la manifestación pacífica que realizaron, trataron de hacer gestiones por la vía institucional, sin embargo, no han tenido ninguna respuesta, incluso algunos de los integrantes han recibido llamadas por parte del esposo de la presidenta para decirles que no hicieran ninguna declaración y aunque no hubo una amenaza específica la simple llamada y el tono en el que se registró advierte que pueda haber represalias.

A pesar de ello decidieron seguir en la manifestación porque la exigencia no es un beneficio directo para ellos es un beneficio para toda la población que puede tener acceso a un servicio más eficiente de sus bomberos.