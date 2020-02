Asociaciones califican como grave que se pretenda desaparecer la figura "feminicidio"

Asociaciones feministas en Guerrero, calificaron como grave el que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero propusiera a los diputados de Morena la desaparición de la figura de “feminicidio” del Código Penal para reclasificarlo como homicidio agravado, debido a que demuestra la falta de capacitación en materia de género en la PGR.

La presidenta de la agrupación Hombres y Mujeres Avanzando Juntos, María de Jesús Martínez, consideró que lo propuesto por el funcionario evidencia la falta de atención a la problemática en el aparato de justicia, mismo que se observa en los representantes de los Ministerios Públicos, quienes en muchas ocasiones revictimizan a las mujeres que acuden hasta ellos para denunciar actos violentos.

“Esto es un retroceso a los logros para las mujeres, es otra violencia institucional más, porque por omisión también se violenta, el hombre siendo fiscal nacional, quizá por su edad, porque también nos queda claro que a la gente de avanzada edad no le interesan los temas de género y no está capacitado en eso; si el fiscal general no está capacitado, como estará la gente de más abajo”; dijo.

Por su parte, el presidente de la agrupación Hombres Solidarios, Enrique Solano, hizo un llamado a la cordura a la exigencia de justicia a Getz Manero, debido a que sin un análisis previo pretende eliminar el feminicidio del Código Penal, lo cual podría significar un incremento en las cifras de impunidad en México.

El activista mencionó que a nivel nacional se está buscando homologar un Código Penal único con perspectiva de género, con el cual se puedan prevenir y atender la violencia contra las mujeres, ya que lo que se pretende es que el sector femenino logre acceder a la justicia al igual que los hombres.