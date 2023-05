Asesino de perrito sería multado con más de 30 mil pesos

La muerte de un perrito callejero que fue brutalmente golpeado por el propietario de una panadería que lo descubrió robando una pieza de pan podría terminar en un proceso penal o al menos en una sanción administrativa reveló la secretaria de Ecología del municipio de Chilpancingo, Angela Arely Quezada Castro.

La funcionaria indicó que en el ámbito administrativo se inició un proceso formal en la secretaría a su cargo, y el responsable podría ser sancionado con una multa que va de los 31 mil 200 a los 53 mil 900 pesos, sin embargo, explicó que el proceso se tiene que desarrollar de manera formal porque el acusado también tiene derecho a defenderse y expresar sus argumentos, asimismo tiene mecanismos legales a los que puede recurrir.

Lee también: Muere "Stich", el can golpeado brutalmente en Chilpancingo por robar pan

“Esperamos que no se ampare y que las denuncias formales puedan desarrollarse hasta sus últimas consecuencias y nos podamos allegar de elementos de prueba porque en el pasado hemos tenido casos en los que las personas no colaboran o denuncian cosas que no son reales, por ejemplo, tuvimos un caso en el que cuando fuimos encontramos que la persona no tenía al perro sin comer, sino por el contrario estaba rescatando al animalito de la calle y lo estaba ayudando”.

Desde el pasado viernes en redes sociales se difundieron denuncias de vecinos de la colonia Lomas del Poniente que señalaron al propietario de una panadería de haber golpeado brutalmente a un perro de nombre Stich, que estaba siendo adoptado pro una familia, que le daba de comer en la calle y el animal entró robó una pieza de pan y por ello se ganó la brutal golpiza

El can estuvo en tratamiento desde el día viernes, un día después de los hechos hasta la noche del lunes que perdió la vida a consecuencia de los golpes.

El fin de semana cientos de personas salieron a marchar en compañía de sus animales para exigir justicia para el perro, en ese momento maltratado y hoy asesinado, hasta donde ha trascendido la denuncia por el maltrato se interpuso de manera legal ante el Ministerio Público y también se inició un proceso administrativo en el ámbito municipal.

En un mensaje enviado en la pagina “Justicia para Stich y para todos”, se informó a los interesados en el caso a actuar con prudencia y se resaltó que “no dejaremos este asunto así y esperamos justicia para STICH”.