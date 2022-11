Apoyará Sefodeco sólo a molineros formales

La Secretaria de Fomento de Desarrollo Económico en Guerrero, Teodora Ramírez Vega dijo que el apoyo de modernización para tortillerías deben de estar en la formalidad y hasta el momento sólo 50 han ingresado.

La inversión que se aplica en este proyecto de modernización de tortillería es de 2 millones de pesos y el plazo para poder acceder a estos apoyos de 25 mil pesos por establecimiento vence hasta el 19 de noviembre.

Dijo que de acuerdo a datos oficiales de INEGI en México 7 de cada 10 tortillerías no son formales y en la entidad hay algo similar.

Sin embargo, señaló que la industria de la Masa y la Tortilla tiene sus bemoles y necesitan modernizarse y mejorar las capacidades de los industriales para que tomen mejores decisiones y optimicen sus recursos y tengan un mejor costeo y precio.

La industria de la masa y la tortilla necesita modernizarse. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Éste programa de apoyo económico es de 25 mil por establecimiento y añadió que de 70 beneficiarios se han otorgado a 50 de ellos.

Los empresarios podrán adquirir equipo como un demostrado de acero inoxidable, pintar sus locales y comprar báscula.

“Son 25 mil pesos y sabemos que no resuelve el problema pero para muchas empresas que vemos que no han podido pintar desde hace cinco años y no han podido cambiar su bascula o tienen su mesa de madera o ya tienen oxido y ahí ponen las tortillas y la masa y es para que puedan mejorar la inocuidad”.

Los 50 empresarios que han sido beneficiados con los 25 mil pesos están en la formalidad y son las siete regiones.