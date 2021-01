Anuncia Héctor Astudillo cambios en gabinete estatal

De manera sorpresiva, el gobernador Héctor Astudillo Flores, nombró al diputado Heriberto Huicochea Vázquez como nuevo titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en sustitución de Arturo Salgado Urióstegui, quien pasa a la Secretaría de Desarrollo Social.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que el titular del ejecutivo del estado textualmente escribió: "Este día he nombrado a Heriberto Huicochea Vázquez como nuevo responsable de la Secretaría de Educación Guerrero ". Al maestro @ArturoSalgadoU lo he designado Secretario de @SDSGRO, dependencia encargada de atender las necesidades de las y los guerrerenses que más lo necesitan. Agradecí el trabajo de Francisco Osorio como encargado de despacho de esta secretaría. pic.twitter.com/wR5ufYidDM — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) January 27, 2021 Este día he nombrado a Heriberto Huicochea Vázquez @hhuico como nuevo responsable de @EducGuerrero, quien ha presentado solicitud de licencia al @congresogro para ahora desempeñar esta importante tarea al frente del Sector Educativo del Estado. pic.twitter.com/JNTNggGPDB — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) January 27, 2021

Precisó que el diputado presentó su solicitud de licencia al Congreso de Guerrero para ahora desempeñar esta importante tarea al frente del sector educativo del estado.

Estado Detecta la SSA 267 nuevos contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas

Cabe destacar, que asume esta responsabilidad en el último tramo de la administración del mandatario estatal Astudillo Flores, en un escenario complicado por la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Esto ha obligado a que el periodo escolar 2020-2021, se aplique el modelo educativo a distancia, por no existir condiciones para hacerlo de manera presencial en las escuelas, por el alto riesgo de contagios de coronavirus.

Además, tendrá como prioridad revisar el modelo educativo virtual, en virtud que existe un número importante de alumnos que han aumentado el ausentismo en este año lectivo.