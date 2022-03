Analizará Guerrero si continúa el uso de cubreboca

La Secretaria de Salud en el estado, Aidé Ibarez Castro aseguró que Guerrero continuará con el uso obligatorio de cubrebocas así como las medidas de prevención sanitaria, pues debido a que en la entidad hay una gran movilidad de turistas y residentes no hay condiciones para hacerlo.

A partir de este lunes, Quintana Roo se sumó a los estado de Coahuila y Nuevo León, como la tercera entidad donde esta medida fue anulada.

Sin embargo, la titular de salud en el estado, Aidé Ibarez comentó que después de Semana Santa se analizara si se mantiene el uso del cubrebocas o se anula.

“Vamos a esperar y se va a valorar porque las autoridades epidemiológicas tienen que analizar sus medidas, sus recomendaciones y en función de eso vamos a tomar la decisión en el Consejo estatal de salud si se elimina el uso obligatorio del cubrebocas”, precisó.

Lee también: Primer deceso por Covid en marzo

Señaló que la vacuna protege mucho pero se necesita cuidar que no se relaje las medidas sanitarias al menos en este momento donde hay mucha movilidad social porque además se acerca la semana Santa, eventos como la convención bancaria, el Tianguis turístico, actualmente está la feria de Iguala, los bloqueos y hay otras actividades.

Ejemplificó que en Taxco durante la Semana Santa hay mucha concentración de turistas nacionales y extranjeros y se debe de reforzar las medidas sanitarias para proteger a la población.

Recordó que durante este fin de semana largo en los destinos turísticos de Guerrero hubo una afluencia masiva de visitantes y añadió que de alguna u otra manera se tiene que reforzar las medidas sanitarias y no se puede actuar de manera irresponsable.

“Tenemos que ver si nosotros estamos ya listos para abandonar el cubrebocas o todavía no, si necesitamos más días, un mes o más. Tenemos mucha movilidad social el cuál no nos permite tomar las medidas qué tal vez tomó Quintana Roo, tenemos más movilidad y más poblaciones que Cancún porque aquí en Guerrero festejamos la semana Santa y en Cancún no, aquí tenemos movilización de la CETEG y allá no”, refirió.

Dijo que a pesar de qué se está bajando los contagios así como los fallecimientos, se debe de sostener esta tendencia porque ahorita viene lo más complicado que es la vigilancia epidemiológica de la pandemia por varias eventos que se tiene.

Secretaria de salud el Estado, Ibarez Castro también dio a conocer que se mantienen todavía los módulos de prueba rápida de Covid -19 en las siete regiones del Estado, y en el caso de Acapulco hay dos.

A pesar de que van pocas personas a realizarse la prueba rápida los resultados han sido en su mayoría negativos.