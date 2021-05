Amenazas de expulsión son "berrinches" del dirigente estatal: Irma Lilia Garzón

La candidata del PAN al gobierno de Guerrero que el pasado sábado declinó para sumarse al proyecto de Mario moreno Arcos, Irma Lilia Garzón Bernal, indicó que no le preocupan las declaraciones del líder estatal de su partido Eloy Salmerón, en el sentido de que la expulsarán, pues se trata sólo de un berrinche porque no pudo negociar por la declinación.

Irma Lilia indicó que desde el inicio de la campaña el presidente del Pan tomó actitudes que pueden ser consideradas violencia política, y abandonó a la candidata que tuvo que hacer campaña sola, "a diferencia de otros partidos que tiene el respaldo y apoyo de sus partidos yo anduve en todo el estado sola pidiendo el voto y logré mucha aceptación de ciudadanos a los que hoy llamó al voto útil".

Estableció que ella decidió ser realista y reconocer que en las encuestas, las preferencias electorales no le favorecen, y ante ello es mejor llamar y sumarse al voto útil.

“Vigo el ejemplo de Vicente Guerrero cuando dijo mi patria es primero, hoy digo mi estado es primero y no podemos permitir que una mujer que sin propuestas, sin proyecto, haga un gobierno de ocurrencias, Guerrero no requiere de más circos, requiere de ideas caras y de un gobierno con verdaderas propuestas”.

Sobre señalamientos que en su contra de hicieron en el puerto de Acapulco en el que señalaron que le faltaron huevos para cumplirle al panismo y mantenerse en la candidatura hasta el final, Irma Lilia respondió, “en realidad me sobraron huevos y tomé de manera personal la decisión más difícil, lo más fácil es mantenerse en la candidatura y ver como el estado queda en manos de un grupo sin ideales y sin rumbo, pero decidimos sumarnos a la verdadera lucha por un voto útil y por el bien de Guerrero”.

“Mario Moreno va a ganar y será un buen gobernante de Guerrero, Ahuevo que si se puede”.

Finalmente indicó que la declinación fue un tema que platicaron ampliamente con el dirigente del partido Eloy Salmerón, “sin embargo él se emberrinchó en no aceptar porque no tuvo opción para negociar”, también expresó que en cada elección e expulsan miembros del PAN pero después se les regresa y no pasa nada, “Las declaraciones de Eloy me tiene sin cuidado”