Amenazan a vecinos de Iguala para que no hagan fiestas

Vecinos de la comunidad de Tepochica, municipio de Iguala de la Independencia, denunciaron que fueron amenazados de no organizar fiestas ni salir después de las 7 de la noche, presuntamente por algún grupo delictivo.

La denuncia fue hecha este martes ante las autoridades, ante quienes presentaron un escrito hecho en una cartulina color naranja, en donde advierten que no quieren que hagan fiestas en casas particulares.

“Esto va para la gente terca que no queremos que hagan fiestas en casas particulares ni en ningún lado y no entienden que no salgan de sus casas después de las 7 a las 8 de la noche”, cita el escrito hecho con un plumón.

También hacen advertencias a algunas personas, a quienes les amenazan que no vendan, pero también dan nombres de algunos habitantes a los que tienen “identificados”.

Los vecinos de esta comunidad de la zona norte del estado, tienen miedo de que ocurra lo mismo que en Ajuchitlán del Progreso, en donde civiles armados tablearon a los asistentes a una fiesta y subieron el video a redes sociales, el pasado mes de diciembre.

La amenaza no está firmada por ningún grupo delictivo, sin embargo, piden mayor vigilancia en su comunidad, pues hay temor de que cumplan con su advertencia, toda vez que en esa zona se libra una guerra entre grupos antagónicos vinculados con el crimen organizado.