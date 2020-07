Alcaldesa de Tixtla da positivo a Covid-19

La presidenta municipal de Tixtla Erika Alcaraz Sosa reveló que dio positivo a la prueba de Covid-19 que se practicó en fechas pasadas.

Mediante una publicación en redes sociales la alcaldesa perredista confirmó el rumor e indicó que el sábado le notificaron que tenía el padecimiento por lo que su médico le recomendó tomar las medidas correspondientes y aislamiento.

"Ante el rumor que circula en nuestro municipio de que tengo COVID, con toda la honestidad y responsabilidad les confirmo lo siguiente:

Si tengo COVID, me lo confirmaron éste sábado pasado por la tarde-noche! Me mandaron a hacer la prueba por que no había mejoría en un tratamiento que estaba llevando a cabo por unas lesiones severas que me detectaron en el estómago hace un par de semanas.

Mi médico considero que quizá la razón de que empeorara se debía a que estaba contagiada y mando hacerme la prueba nuevamente y en efecto, mi resultado salió positivo", escribió.

En su mensaje admite la dificultad que está presentando por el contagio y recomendó a la población tomar las medidas preventivas para evitar contraer la pandemia. "Ésta situación hace mis días tristes, me deprime un poco el encierro".

"En todo momento he usado el cubre bocas, la careta y en todo momento guardo la sana distancia, le doy vueltas y vueltas y llego a la conclusión que pensar cómo me contagie es lo de menos en este momento, mi responsabilidad es decirlo y también evitar contagios, aunque estoy segura que no contagie a nadie, pues he sido muy cuidadosa en ése sentido, las personas con las que tuve contacto en los últimos días afortunadamente no han presentado ningún síntoma, ninguna complicación", señala.

Con ella, suman dos los alcaldes junto con el de Zihuatanejo, los que han confirmado el padecimiento..