Alcalde de Zirándaro de los Chávez da positivo a Covid-19

ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, Gro.- El presidente municipal del municipio de Zirándaro de los Chávez, Gregorio Portillo Mendoza, dio positivo en la prueba de Covid-19 y hay varios integrantes de su familia también infectados.

La noticia la confirmó el mismo munícipe en su cuenta de Facebook, en donde dice: “desde hace 8 días me hice la prueba Covid y me entregaron el resultado: salí positivo”. Estado Muere director de SSP Zihuatanejo por Covid-19

Este martes, en redes sociales otro mensaje dirigido señaló, “estoy bien, no he presentado síntomas de gravedad, pero otros miembros de mi familia sí. El virus es mortal si no se atienden a tiempo. Por favor extremen precauciones, cuiden mucho a su familia y a los demás. No todos lo resisten”.

El alcalde de Morena, Portillo Mendoza, informó que está en aislamiento, recibiendo atención médica en su domicilio particular, con plena confianza de poder superar la enfermedad.

También trascendió que el delegado regional del gobierno del estado en Tierra Caliente, René Rabiela Tapia, dio positivo de coronavirus, por lo que sería el segundo funcionario en esta zona del estado, que fue infectado por el virus.