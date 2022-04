Escuelas privadas podrían recurrir al recurso de amparo

El vocero de la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de Guerrero, Celso Sánchez Castillo, afirmó que no han sido notificados que deben pagar licencias de funcionamiento, empero, advirtió que podrían recurrir al recurso de amparo.

En entrevista en torno a lo declarado por el director de Reglamentos y Espectáculos, Ernesto González Pérez, quien aseguró que trabajan de manera irregular las escuelas privadas al no pagar sus licencias de funcionamiento al municipio como lo marca el artículo 114 de la Ley de Ingresos, dijo que no tenía conocimiento.

Sin embargo, aclaró que fue el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, quien durante su periodo como presidente municipal de Acapulco, los exentó de este aporte y por eso se dejó de cubrir esta contribución al municipio, aunque algunos sí están cumpliendo con el pago de sus licencias de funcionamiento.

El empresario de la educación, Sánchez Castillo, refirió que, no obstante, van a esperar que les notifiquen para poder emprender acciones de defensa a sus derechos y rechazó que estén trabajando de manera irregular las 270 escuelas particulares que hay en el municipio de Acapulco.

"No podemos tomar una postura todavía si no sabemos de manera oficial de que se trata el reclamo que hace el director de Reglamentos y Espectáculos, Ernesto González, con quien, por cierto, no hemos tenido contacto con él", apuntó.

Por lo que indicó que estarán atentos a las notificaciones de la autoridad municipal, a fin de poder solicitar una reunión de trabajo con la alcaldesa Abelina López Rodríguez, para alcanzar acuerdos en este y otros temas que también están dentro de las prioridades de los propietarios de las escuelas particulares, rubricó.