Encabezan Adela Román y Abelina López acto de entrega recepción

Con un fuerte reclamo de incumplimiento a la ley de entrega recepción hecho por la presidenta electa Abelina López Rodríguez, en contra de la administración saliente que encabezó la alcaldesa Adela Román Ocampo, se desarrolló el acto oficial de entrega recepción en el cabildo del ayuntamiento del Parque Papagayo.

Durante el acto oficial que en un inicio se desarrolló a puerta cerrada, y en el cual estuvieron presentes el titular de la Auditoría Superior del Estado Luis Javier González Guerrero y el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental Eduardo Loría Casanova, la presidenta electa aseguró que los funcionarios salientes, violaron los artículos 39, 41 y 21 de la ley de entrega recepción al no otorgar al cien por ciento la información que se requiere para conocer la situación real del ayuntamiento.

Ante la presencia de la presidenta Adela Román Ocampo y de funcionarios salientes, la alcaldesa electa, señaló que a pesar que desde el pasado 15 de septiembre se instalaron las comisiones para la entrega recepción, jamás se dio la información, " por lo que yo no puedo, cargar con una responsabilidad que yo no hice lo dejó claro".

López Rodríguez, dijo que el artículo 39 de la ley, dice claramente que el ayuntamiento saliente debe de entregar en la segunda quincena de septiembre los informes e inventarios del patrimonio, muebles e inmuebles, recursos humanos y financieros, sin embargo no se dio nada de estos datos.

"No me entregaron nada, que más tiempo debo de esperar para que me entreguen la información, yo estoy preocupada porque no tenemos nada de toda la administración, no sólo estamos ablando del tema de finanzas", precisó.

En la sesión se ventilaron varias anomalías de la administración saliente. / Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Dijo que en la documentación que se le entrega por parte de la administración saliente, no están incluidos, cuentas bancarias, inmuebles e inmuebles, relación de contratos, así como los libros blancos del cabildo además de la existencia de recursos económicos que se aseguraron que también existen.

Abundó que el gobierno, está obligado a transparentar todo el uso de los recursos públicos así como cada una de las acciones que se desarrollan y que deben de ser en beneficio de los acapulqueños.

Por su parte el titular de la Auditoría Superior el del Estado, Luis Javier González Guerrero dijo que este proceso tiene como finalidad, revisar el documento final y firmar el acta correspondiente entre las dos administraciones.

A su vez, Loría Casanova indicó que el acto protocolario, establecido por la Ley 213 de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero, es “obligatorio y formal” que concluye con la firma del acta de las autoridades entrante y saliente, sus testigos y los representantes de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Finalmente la alcaldesa saliente Adela Román Ocampo, afirmó que como lo marca la ley, entregó la información final generada en el proceso de entrega recepción.