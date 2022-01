En manos del Congreso la legalización del aborto: Evelyn

Ante la iniciativa para la despenalización del aborto, que se analiza en el Congreso de Guerrero, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, dijo que ella no influirá en la decisión que tomen los diputados y diputadas locales y serán ellos los que decidan en su aprobación.

En entrevista, dijo que los legisladores y legisladoras tienen que escuchar todas las voces, los que están en contra y a favor antes de aprobarse la legalización del aborto en el estado.

“Quienes están en contra del aborto se pueden manifestar, quienes están a favor del aborto, también se pueden manifestar y yo creo que tienen que escuchar todas las voces de los pros y los contras, pero en realidad yo creo que los que van a decidir son ellas y ellos los diputados y los diputadas”.

La jefa del Ejecutiva estatal aclaró que ella no podrá opinar en este momento porque no quiere por ningún motivo influir.

“Es la decisión de alguno de ellos o alguna de ellas. Yo no me he reunido ni con la bancada de Morena ni del PRD para que voten en contra o a favor. Yo quiero que sea un proceso democrático y dejarlo a que ellos escuchen a todas las voces como debe de ser”.

Refirió que los diputados y diputadas locales deben de escuchar las voces de la Iglesia, de feministas, de colectivos, y de todos los que quieran opinar ese tema y “van a ser ellos los (legisladores y legisladoras) los que van a decidir”.