En Acapulco no hay gobierno, es una anarquía: Zeferino Torreblanca

El ex gobernador de Guerrero y ex alcalde de Acapulco, Zeferino Torreblanca Galindo, consideró que, en el puerto no hay gobierno municipal, no existe autoridad y los funcionarios no tienen el conocimiento necesario para dar buenos resultados a los ciudadanos.

En conferencia de prensa, al acompañar a la regidora del PT, María Elbjorn Trani, a su primer informe de actividades, Torreblanca Galindo, señaló que la alcaldesa, Adela Román Ocampo, no tiene ni idea de cómo gobernar el puerto, y ni si quiera puede sacar adelante a la CAPAMA y su deuda con la CFE. Local SUSPEG pide al Ayuntamiento cubrir deuda

"En Acapulco no hay autoridad, Acapulco es ingobernable, requiere una política de choque, no merece una directora de relaciones públicas y mala en Acapulco, lo que requerimos son acciones profundas, si no, no se va a resolver mientras no haya orden", expresó.

Torreblanca Galindo, dijo que la primera edil no tiene justificación alguna, porque sabía la situación de CAPAMA, de la alta nómina y de la falta de recursos y criticó que vaya a viajar a Dubái, cuando no puede resolver ni siquiera el problema de la recolección de la basura.

Calificó a la mayoría de los funcionarios de ignorantes, sobre todo en el área de finanzas, en CAPAMA y Obras Públicas, porque no han podido darle resultados a los ciudadanos "Acapulco es una anarquía total, no se va a resolver nada con acciones improvisadas, ni siquiera hay intentos", dijo.

En temas de seguridad, lamentó que en año y medio no hayan podido armar una Secretaría de Seguridad Pública, porque no hay resultados y la población ha perdido la confianza en la autoridad municipal.