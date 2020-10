Empresarios aceptan cierre de bares sólo si hay apoyo económico

Empresarios adheridos a la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de Acapulco, señalaron que están dispuestos a cerrar sus negocios siempre y cuando les propongan un plan de apoyo económico para no despedir al personal.

En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación, Jesús Rivera Rojas, dijo que los propietarios de negocios solicitarán al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, que durante la temporada turística les permitan trabajar hasta las 03:00 de la mañana y no a 12:00 de la noche porque así no obtienen ganancias. Estado Analizan posible cierre de bares en Guerrero para disminuir contagios de Covid-19

Señaló que con el cierre de bares se corre el riesgo de que se realicen fiestas clandestinas en domicilios particulares y se incremente más los contagios.

Recomendó analizar la medida de cerrar nuevamente los bares, porque los afectados serían los trabajadores y sus familias al quedarse sin empleo, lo que generaría más delincuencia.

“Si nos proponen un plan económico para mantener a todos nuestros empleados, entonces sin ningún problema cerramos hasta que estemos en verde”, precisó el empresario Jesús Rivera.

Comentó que algunos giros como restaurantes y bares están teniendo problemas laborales con sus trabajadores porque no se tiene el recurso para seguir pagando su salario.

“Lo único que pedimos es poder trabajar y generar, es todo, no sólo para nosotros sino para los empleados, entonces si no existen programas de gobierno, entonces no es factible cerrar negocios sean del giro que sea, no sólo de día o de noche”.