Ejército y Guardia Nacional realizan operativo en el Mercado Central

Efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y otras corporaciones policíacas del estado y municipio, realizaron un operativo de seguridad y combate al crimen organizado en el Mercado Central de Acapulco, sitio en el que se han cometido un sinnúmero de asesinatos y extorsiones atribuidos a presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

El arribo de los más de 50 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional al Mercado Central se registró 24 horas después de que un grupo de aproximadamente 300 vendedores informales realizaran un bloqueo a la circulación vial en la avenida Cuauhtémoc para denunciar presunto hostigamiento, acoso sexual contra mujeres y abuso de autoridad por parte de los uniformados al momento de realizar los recorridos al interior del centro de abasto.

El Coronel de Infantería y comandante del 56 Batallón y del sector militar establecido en Acapulco, Marco Antonio Mendoza Mendoza, al encabezar el operativo de revisión y de combate a la delincuencia organizada dentro del programa de operación denominado “Santa Lucía”, dijo que el movimiento por parte de los comerciantes responde a una campaña de desprestigio en contra del Ejército Mexicano, organizada por una persona ilícita que cobra cuota y extorsiona a locatarios fuera y dentro del Mercado Central.

Presuntos integrantes de un grupo delictivo quieren que los efectivos se vayan para seguir cobrando con toda facilidad cuotas./ Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

En declaración a medios de comunicación previo al inicio del operativo, el Coronel de Infantería, aseguró que no existe abuso de autoridad ni hostigamiento ni abuso sexual por parte de los efectivos del Ejército Mexicano, y agregó que la campaña orquestada con la manifestación de comerciantes tiene que ver con la presencia constante de los elementos en el mercado.

“Estamos inhibiendo las actividades ilícitas de una persona, que sabemos quién es y hasta donde podamos vamos a tratar de sacarlo de aquí del área para que no siga cobrando cuotas, que no siga extorsionando a los locatarios, las actividades que el Ejército realiza en todo momento se llevan a cabo garantizando los derechos humanos, no es verdad que personal del Ejército y de la Guardia Nacional manoseen a las mujeres como ayer se decía en las cartulinas durante la manifestación de los comerciantes en la Cuauhtémoc”, precisó.

El alto mando del 56 Batallón de Infantería refirió que el marco de operación “Santa Lucía”, se estableció el pasado 14 de agosto del año pasado, se estableció en Acapulco con el propósito de participar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para disminuir el número de homicidios vinculados a la delincuencia organizada en el estado de Guerrero y principalmente en Acapulco.

Local Comerciantes bloquean la avenida Cuauhtémoc

Recalcó que la campaña que se concertó por parte de comerciantes en la Cuauhtémoc, tiene que ver con la presencia permanente que ha tenido el Ejército en todo el Mercado Central para inhibir las actividades ilícitas de una persona “que sabemos quién es y hasta donde podamos vamos a tratar sacarlo del área para que no siga cobrando cuotas y extorsionando”.

Advirtió que tanto el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mantendrá de manera permanente su presencia en los límites de todo el Mercado Central, un área considerada como de alto índice delictivo por la presencia de presuntos integrantes de un grupo delictivo quienes son los que quieren que los efectivos se vayan para seguir cobrando con toda facilidad cuotas.

Recalcó que a una persona le incomoda la presencia de los elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de todas las corporaciones de seguridad pública en la zona del Mercado Central donde se ha mantenido una supervisión permanente.