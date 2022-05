Desconocen proyecto para construir cuartel de la Guardia Nacional

A más de un año de que se anunciara la inversión de un millón de pesos por parte de la ex alcaldesa Adela Román Ocampo, para la adquisición de tierras ejidales en el poblado de Xaltianguis para la construcción de un segundo cuartel de la Guardia Nacional en Acapulco, la sindica de gobernación y seguridad en el cabildo, María Inés Mendoza Sandoval, aseguró que no existe documentación oficial sobre este proyecto.

En entrevista minutos después de haber participado con regidores en la segunda sesión de la comisión de desarrollo económico en la sala de cabildo, la síndica, aseguró que no le dejaron nada en torno a la entrega de un millón de pesos por la pasada administración a pobladores de Xaltianguis para que donaran las tierras donde se anunció sería construido el segundo cuartel de operaciones de la Guardia Nacional.

El pasado mes de junio del 2021, tres meses antes de concluir su administración la ex alcaldesa Adela Román Ocampo, anunció durante un evento de entrega de semilla mejorada a campesinos la entrega de un millón de pesos por parte del municipio, para el pago de las tierras en el poblado de Xaltianguis para la construcción del segundo cuartel de esta corporación de seguridad pública.

“No, no me dejaron nada, los habitantes de Xaltianguis no me han invitado, ni me han venido a ver, si vienen yo les daré respuesta no tengo conocimiento de esto, desconozco, no dejaron nada, nada de documentación en la sindicatura”, expresó la síndica de gobernación y de seguridad en una breve declaración que en un principio pretendía evitar.

Soldados recorren las calles porteñas. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

La construcción de un segundo cuartel de la Guardia Nacional, en el poblado de Xaltianguis el cual también fue anunciado por el propio gobierno federal, fue luego de los hechos de violencia que se registraron entre elementos de la policía comunitaria e integrantes de un presunto grupo delictivo en el mes de marzo del 2019.

En Acapulco se contaría con dos cuarteles de la Guardia Nacional, el primero de estos ubicado en el poblado de El Salto, en un predio de por lo menos cuatro hectáreas que el mismo ayuntamiento donó para la construcción del primer cuartel, posteriormente el segundo en el poblado de Xaltianguis donde se anunció la entrega de un millón de pesos a las autoridades ejidales de ese lugar por las tierras donde se edificaría el cuartel.

Sin embargo, ya se tiene casi un año, del planteamiento y la entrega de los recursos económicos y la obra del segundo cuartel de la Guardia Nacional, no se ha registrado ni en obra ni en documento oficial en la sindicatura de gobernación y seguridad.