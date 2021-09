Denuncias de ex contralor no deben quedar impunes: PAN

Los presuntos actos de corrupción que denunció el ex contralor municipal, Francisco Torres Valdez, en contra de funcionarios del ayuntamiento de Acapulco, no deben quedar en el tintero o como llamarada de petate, por lo que la alcaldesa electa Abelina López Rodríguez, tiene la obligación de iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio o será cómplice por omisión.

En estos términos se expresó el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Elías Catalán Ávila, en entrevista con El Sol de Acapulco, entorno a la denuncia que hizo Torres Valdez en contra del secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, sobre un presunto desfalco a la Hacienda municipal por un monto de 12 millones de pesos del programa de pipas, así como de los señalamientos a otros funcionarios involucrados en esta red de supuestas irregularidades.

Exigió que no quede como cortina de humo y que se investigue el origen del quebranto del ayuntamiento que encabeza Adela Román Ocampo, de acuerdo con las propias declaraciones hechas por la presidenta municipal electa Abelina López Rodríguez, quien justificó de paso, su solicitud del préstamo por 200 millones de pesos que iba utilizar para poder iniciar su administración.

El dirigente del PAN, Catalán Ávila, por ello, pidió, en primera instancia, que la Auditoría General del Estado inicie una investigación y como segunda instancia, la Auditoria Superior de la Federación, también tiene que abrir su propia carpeta de investigación para que no quede impune esta red de corrupción que se denunció en el gobierno municipal por parte del ex contralor Francisco Torres Valdez.

Criticó que este gobierno aplique la máxima de que si no estas conmigo estas en contra mía, que fue la praxis que se aplicó para destituir de su cargo a Torres Valdez, todo por cumplir con sus tareas sustantivas y denunciar el quebranto a la Hacienda Municipal.

Advirtió que el Partido Acción Nacional alzará la voz, las veces que sean necesarias, para que estos presuntos actos de corrupción no queden impunes y que se lleve ante la justicia a quienes traicionaron los principios de la Cuarta Transformación, de no robar, no mentir y no traicionar.