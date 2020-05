Intensificarán medidas preventivas para evitar más contagios en semanas críticas de Covid-19: Adela Román

Luego de haber recibido una nueva donación de ayuda para las familias afectadas por el Covid-19, la presidenta Adela Román Ocampo, aseguró que en estas dos primeras dos semanas de mayo, cuando se espera el pico más alto de contagios, su gobierno intensificara las medidas preventivas para evitar la propagación del Coronavirus.

Señaló que podría solicitar el apoyo de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, para que se respeten las medidas de sanidad, así como obligar que todos aquellos establecimientos que no ofrecen un servicio de primera necesidad a la población, estén cerrados.

Dijo que Acapulco, es es el municipio, del estado dende se tiene el mayor número de población, y tampoco cuenta con la capacidad material para atender la emergencia sanitaria.

"En estos momentos, se enfrenta la pandemia más grande del mundo, por ello se tomarán medidas más fuertes, destacó que se busca la concientización de la ciudadanía, sin embargo, aquellos que se pongan en un plan intransigente, se podría llegar a la clausura de sus establecimientos, ya que la prioridad es preservar la vida de los acapulqueños", precisó la primera edil de la ciudad.

Román Ocampo, abundó que no se tendra, ningún tipo de consideración para aquellos propietarios de negocios que no son indispensables, que se resistan al cierre ante la enfermedad más grande del mundo.

"Quien no quiera entender eso definitivamente es un suicida, y no les interesa su vida y la de sus seres queridos, pero a mí sí me interesa la vida propia, la de mis seres queridos y la de los acapulqueños, es mi responsabilidad en este momento y tengo la obligación moral y legal de dar buenas cuentas”, reafirmó.

Reiteró su compromiso con el pueblo de Acapulco y destacó, "no quiero que el día de mañana se me juzgue por omisa, soy una mujer muy comprometida socialmente y por ello estoy enfrentando cualquier crítica que venga".

Al referirse a la celebración del 10 de mayo, la presidenta, afirmó que los mercados de flores serán cerrados al igual que los panteones, a fin de evitar aglomeraciones, y llamó a los vendedores a actuar de manera responsable, no ofrecer sus productos y respetar lo establecido por las autoridades de salud.

Por último, reafirmó que el programa “Hoy No Circula”, sigue firme pese a las manifestaciones que algunos grupos de transportistas han realizado, porque es una medida de prevención sanitaria ante los días más críticos de la emergencia.