Confirman huelga en el Edificio Inteligente

Trabajadores afiliados al sindicato de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) confirmaron que el 10 de enero estallan la huelga en el Edificio Inteligente, por un adeudo por más de 50 millones de pesos, al no haber respuesta a su demanda laboral por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

A través del abogado laborista y representante legal de los trabajadores, Ricardo Magos Ramírez, denunció que el dirigente de la COR en Guerrero, Franco de La Paz López, no pudo acompañarlo a la audiencia de avenimiento programada para este miércoles en la Junta de Conciliación y Arbitraje local, debido a que ha sido objeto de hostigamiento y amenazas de detenerlo por parte de autoridades del gobierno del estado.

A esto hay que agregar que, al presentarse a la audiencia, nuevamente funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje volvieron a incurrir en irregularidades, al no notificar a los representantes del gobierno del estado, sin embargo, tuvieron la precaución de hacerlo directamente, aunque no lo tomaron en cuenta y no se presentaron.

El abogado responsabilizó a los funcionarios del gobierno del estado por restarle importancia a su denuncia. / Foto: Celso Castro | El Sol de Acapulco

Ante esta situación, en la comparecencia fijaron su postura de estallar la huelga en el edificio inteligente este 10 de enero, además que se paralizarán los trabajos que se realizan para adecuar las oficinas en donde funcionará la Secretaría de Salud Federal.

El abogado laborista Magos Ramírez responsabilizó a los funcionarios del gobierno del estado por restarle importancia a su denuncia y petición que se les cubra el adeudo que no les quieren pagar, por lo que adelantó que van a movilizarse y mostrar el músculo para defender sus legítimos derechos.

Aclaró que cuando se estalle la huelga no van a inmovilizar el C-5, porque están conscientes que se trata de un asunto de seguridad, pero el resto de las áreas del edificio se van a cerrar y a colocar las banderas rojo y negras en punto de las 12:00 horas.