Concesionarios, preocupados por cierre temporal del Parque Papagayo

Preocupados por el inminente y temporal cierre del Parque Papagayo hasta por ocho meses como consecuencia de la remodelación que ejecutarán los gobiernos federal y estatal, concesionarios y arrendatarios solicitaron a las autoridades un proyecto que les permita no dejar de percibir ingresos durante este periodo.

Integrantes de la asociación de comerciantes que representa el concesionario Fernando Aguilar Lagos, informaron que durante casi un año no podrán llevar el sustento a sus hogares debido a los trabajos de remodelación, lo cual podría afectar gravemente a sus familias por no contar con otras fuentes de empleo alternas.

Aguilar Lagos declaró que el pasado 24 de diciembre solicitó por escrito al titular de la Sedesol en Guerrero, Mario Moreno Arcos, que les permita instalar un comedor al interior del "pulmón verde de Acapulco", en el cual puedan preparar y vender alimentos para los empleados de la empresa encargada de la remodelación, ganándose unos pesos por dicha actividad.

"Este comedor sería para vender comida a quienes vienen a hacer la obra durante el tiempo que estén ahí realizando los trabajos para que podamos subsistir. En nuestra asociación tenemos como 35 arrendatarios en nuestra asociación que estamos preocupados por poder llevar el pan a nuestros hogares mientras está la obra y no obstaculizar ni retrasar la remodelación", dijo.

Aguilar Lagos, mencionó que sus representados siempre se han mostrado a favor de la remodelación, debido a las múltiples necesidades del parque recreativo, las cuales se encuentran en el sistema eléctrico, hidráulico y hasta sanitario, ya que las instalaciones están en total deterioro por la falta de inversión económica.

Cabe mencionar que el próximo 17 de enero iniciarán los trabajos de la remodelación, por lo que el Parque Papagayo será cerrado al público en general para agilizar los trabajos durante los próximos ocho meses, tiempo en el que los arrendatarios y concesionarios no podrán ejercer comercio al interior del inmueble.