Con Insabi aumentan cuotas de consultas y estudios en hospitales públicos, denuncian ciudadanos

Usuarios del extinto Seguro Popular en Acapulco, denunciaron que, a partir del 01 de enero del 2020 incrementaron las cuotas de consultas, estudios y cirugías con el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Los inconformes aseguraron que, en el hospital general de El Quemado de la Secretaría de Salud, les piden material para las cirugías, y si no los llevan los médicos no realizan los procedimientos, porque aseguran que es obligación del paciente llevar los insumos con los que no cuenta el nosocomio. Local Pruebas de laboratorio indispensables para llevar un buen embarazo: IMSS

El señor David López es familiar de un paciente que será operado en próximas fechas, y señaló que, para la cirugía, el personal médico y de enfermería le solicitó gasas, guantes, anestesia y otros medicamentos en lo que gastó más de 3 mil pesos, porque le dijeron que el Insabi no cubría esto.

Asimismo, la señora Gabriela García, dijo que, ahora con el Insabi tienen que, pagar una cuota de recuperación por consultas de hasta 100 pesos y estudios de laboratorio, recursos que antes no pagaban con el seguro popular que funcionó hasta diciembre pasado.

"Ahora te piden que pases a pagar la cuota de recuperación antes de la consulta médica y también en el hospital de La Progreso se paga hasta para las consultas con las psicólogas, antes no cobraban con el seguro popular", señaló, Gabriela.

Aunado a esto, denunciaron que el personal de Trabajo Social no permite la atención de consulta solo con la Curp o acta de nacimiento como se había dicho, ya que tienen que llenar un formato a pesar que eran ya afiliados del seguro popular.