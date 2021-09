Con cierre de la Costera exigen agua potable en La Fábrica

Cientos de conductores de vehículos particulares y del servicio público, se vieron afectados con el bloqueo que habitantes del barrio de La Fábrica realizaron en la costera Miguel Alemán a la altura de la Vía Rápida, en demanda del servicio de agua potable que desde hace dos meses no tienen.

Con cubetas, pancartas y lonas, marcharon primero por la Vía Rápida hasta la Costera, donde posteriormente cerraron la circulación en todos los carriles se ambos sentidos para exigir que la CAPAMA restablezca el suministro del vital líquido.

Aseguraron que la falta de agua que sufren desde hace más de dos meses, no sólo está afectando a miles de familias del barrio de La Fábrica, sino también a más de 200 lavanderas que obtienen sus ingresos a través de esta actividad, la cual en estos momentos no pueden realizar por la falta del vital líquido.

El cierre de la circulación en la costera Miguel que dio inicio a las 12:30 del día, ocasionó la inconformidad de conductores y turistas que se vieron afectados con el bloqueo.

Los inconformes manifestaron que esta es una de las acciones radicales que tienen planeadas hacer para exigirle al gobierno el suministro de agua no sólo en el barrio de La Fábrica, sino en toda la ciudad donde se sufre del mismo problema.

Señalaron que si no hay respuesta en esta ocasión por parte de las autoridades, amenazaron con tomar las instalaciones del Ayuntamiento como medida de presión, debido a que ya no están dispuestos a seguir recibiendo sólo promesas que no se cumplen.