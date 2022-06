Con antecedentes penales uno de los detenidos en el bloqueo [Video]

Al informar que fueron tres los detenidos durante el desalojo de la avenida Costera Miguel Alemán, el vicefiscal de Prevención y seguimiento de la Fiscalía General del Estado Ramón Celaya Gamboa dio a conocer que uno de ellos, cuenta con antecedentes penales y ha estado recluido en cárceles por delito de portación de arma de fuego y droga.

En conferencia de prensa en Acapulco, el funcionario de la Fiscalía General del Estado, reiteró que la delincuencia organizada está detrás de estás protestas las cuales son ilegales y son movimientos criminales que trata de desestabilizar al puerto.

Detalló que uno de los tres detenidos de nombre Alexander alías “el conejo”, es un generador de violencia en el puerto de Acapulco y fue detenido en flagrancia en el bloqueo del asta bandera, quien cuenta con antecedentes criminales así como detención en tres ocasiones, 2 veces por arma de fuego y otra por posesión de droga.

Acompañado por el subsecretario de prevención y planeación policial de la Secretaría de Seguridad Publica del estado Irving de Jesús Jimenez Sánchez el vicefiscal dijo qué hay organizaciones criminales que operan en la Costa Chica que están perfectamente identificados que tratan de utilizar la bandera de la UPOEG. #Acapulco | 👎😠 Grupos criminales obligan a transportistas y prestadores de servicios a acudir a los bloqueos.

Dijo que también “se tiene presencia de diferentes cárteles como los rusos, parte de los ardillos y algunas otra organizaciones de Sinaloa las cuáles están perfectamente identificadas que algunas veces tratan de infiltrarse movimientos legítimos”.

Durante la conferencia el funcionario difundió un audio en el que se hace la convocatoria a través de redes sociales a los manifestantes a quienes amagan con castigar en caso de que no asistan de acuerdo a las instrucciones que se tenían de mandos superiores que convocaron a la protesta.

En el audio se escuchó por voz de uno de los convocantes “esto es para todos parejos por favor y no vayan a decir que no les avisé ahora si el que no vaya mañana se va a ir castigado, nos vemos en la glorieta de Puerto Marqués a las 8:00 de la mañana porque nos vamos a ir a hacer el plantón al Asta de la Bandera”.

Añadió Celaya Gamboa que los protestantes buscaban chantajear a las autoridades estatales y de la Federación, ya que exigen la liberación de una persona de nombre Jesus “N” quien fue detenida en un operativo, cuenta con antecedentes por conductas criminales y aseguró que un grupo de delincuentes fue apoyado y defendido por miembros de la UPOEG.