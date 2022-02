Comerciantes exigen auditar obra del puente Constituyentes

Ante las fallas que se han detectado en la obra del puente elevado Constituyentes, comerciantes establecidos en dicha avenida demandaron a las autoridades hacer una auditoría para investigar la calidad de material utilizado y la inversión económica que se destinó para este trabajo.

Indicaron que el puente elevado que fue realizado por la pasada administración encabezada por la ex alcaldesa Adela Román Ocampo, no cumple con los procedimientos que marca la ley porque no permite el tránsito para camiones pesadas, por lo que se debe de auditar para poder fincar responsabilidades.

Arturo Estrada Flores, comerciante establecido en la Avenida Constituyentes, dijo que la obra que fue puesta en funcionamiento el pasado 25 de enero, ya registró algunas fallas como la rejilla que se colapsó.

"No tiene ninguna solución al problema del tráfico, no pasan los camiones pesados, además no se concluyó con la colocación de concreto en la parte baja del puente donde se instaló el estacionamiento para vehículos", señaló el comerciante.

La obra del puente elevado Constituyentes que inició en noviembre del 2020 y que duró más de un año en su construcción, registró una inversión económica superior a los 50 millones de pesos.

El trabajo de esta obra, además de la inconformidad que ocasionó entre comerciantes y habitantes del lugar, también provocó el cierre de por lo menos 70 establecimientos comerciales, que se fueron a la quiebra total por la falta de ingresos en más de un año.