Colegio de Arquitectos clausura remodelación del Parque Papagayo

Integrantes del Colegio de Arquitectos de Guerrero, realizaron la clausura ciudadana de la obra de remodelación del parque Papagayo, debido a que la edificación de la barda perimetral iniciada a finales del mes de enero del presente año está invadiendo un metro y medio de la banqueta de la avenida costera Miguel Alemán, violando el reglamento de la Secretaría de Obras Públicas de Acapulco.

Alrededor de 20 profesionales en la materia se dieron cita en el llamado "pulmón verde de Acapulco", en la esquina de la avenida costera Miguel Alemán con Gómez Morín, donde con flexómetro en mano demostraron que las empresas constructoras contratadas por Sedatu para los trabajos están reduciendo a 3.5 metros la banqueta en el sitio cuando en el Plan Regulador está señalado con cinco metros, saltándose las reglas de constricción del municipio.

El presidente del colegio, Miguel Ángel Moreno Lanche, aseguró que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas está siendo omisa en la aplicación de las sanciones para dicha empresa a pesar de que no se han presentado los permisos de construcción pertinentes que se exigen a todo acapulqueño que desea hacer un trabajo de este tipo, además de que están invadiendo la vía pública brincando el articulo 6 y 12 del mencionado reglamento.

“A la iniciativa privada le caen, le ponen notificaciones, los clausuran cuando hacen algo de este tipo; son bienvenidos los recursos de la federación, pero vamos a respetar la normatividad, los señores no han presentado ni licencia de construcción, no han presentado alineamientos, no han presentado el MIA (Manifestación de Impacto Ambiental), no tenemos conocimiento alguno”, dijo.

Moreno Lanche solicitó a la alcaldesa Adela Román Ocampo que “apoye a su pueblo” y de indicaciones a las áreas correspondientes para que se demuela lo ya edificado sobre la vía pública y se recorran los trabajos dentro del parque, ya que a la fecha excavaron sobre la banqueta y en algunas partes ya se edificó una pequeña barda de unos 20 centímetros de alto que delimitará el nuevo cercado perimetral.

Al lugar arribó personal de Obras Públicas municipal, quienes aseguraron que este mismo jueves realizaron la notificación a la empresa constructora de la falta al reglamento que están cometiendo, sin embargo, los trabajos iniciaron hace 20 días y no actuaron hasta que se anunció la protesta ciudadana.