Clausurarán tortillerías que no cumplan con medidas sanitarias en Acapulco

El director de reglamentos y espectáculos, Julián Nicio López, advirtió que serán clausuradas las tortillerías donde no cumplan con las medidas sanitarias que se tienen marcadas para evitar la propagación del virus Covid-19.

Manifestó que ya fueron notificados los propietarios de mil 200 tortillerias de la ciudad, sobre los procedimientos administrativos que se iniciarán, si no cumplen con las medidas que han marcado las autoridades del sector salud a nivel federal. Local Continúa aumento de la movilidad en mercados y tianguis de Acapulco

"Ya las notificamos, porque se han tenido reportes por parte de ciudadanos, que en algunas tortillerías, los trabajadores, no hacen uso de los cubrebocas, ni del gel antibacterial que son medidas que se deben de cumplir para evitar más contagios", expresó Nicio López.

Agregó que en todos los negocios que siguen funcionando por ser de primera necesidad, deben de cumplir con cada una de las medidas, sobre todo en estos momentos en qué en Acapulco, se tiene un aumento considerable de casa positivos de Covid-19, así como de fallecimientos.

El funcionario municipal, manifestó que en caso de no cumplir con las medidas sanitarias, no solo serán infracionados con una multa que tendrán que pagar, sino también clausurados por lo que no podrán seguir funcionando.